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Crianças que foram mortas pela mãe são sepultadas no Norte Pioneiro

João Miguel, de 5 anos, e Heloíse Emanuelly, de 1 ano e 4 meses, foram sepultados nesta quinta-feira (5), após serem encontrados mortos entre Bandeirantes e Itambaracá

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
05/11/2026 às 13h28
Crianças que foram mortas pela mãe são sepultadas no Norte Pioneiro
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Redação - Marcelo Aguair

ITAMBARACÁ - O sepultamento dos irmãos João Miguel Andrade, de 5 anos, e Heloíse Emanuelly Andrade, de 1 ano e 4 meses, foi realizado nesta quinta-feira (5), no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. As duas crianças foram encontradas mortas na quarta-feira (4), em uma área localizada entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá.

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Conforme as informações divulgadas sobre o caso, o menino e a bebê foram encontrados sem vida em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades. A mãe das crianças, Franciele Grawleta, de 27 anos, foi presa e assumiu a autoria do crime.

A família optou por não realizar velório. A decisão foi tomada para que as crianças fossem encaminhadas diretamente ao sepultamento, evitando a exposição dos familiares a mais um momento de sofrimento diante da tragédia.

O cortejo fúnebre saiu em direção ao Cemitério Municipal de Itambaracá, onde os irmãos foram sepultados às 11h. A cerimônia ocorreu de forma reservada, conforme a decisão dos familiares.

A morte das duas crianças provocou comoção em Itambaracá e em municípios da região do Norte Pioneiro. A identificação das vítimas e a prisão da mãe mobilizaram moradores e repercutiram entre pessoas que acompanham o caso desde a localização dos corpos.

João Miguel tinha 5 anos, enquanto Heloíse Emanuelly estava com apenas 1 ano e 4 meses. Os irmãos moravam com a família e tiveram as mortes registradas na quarta-feira, quando o caso chegou ao conhecimento das autoridades.

Franciele Grawleta permanece presa, e o caso segue sob investigação das autoridades policiais, que apuram as circunstâncias do crime.

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Itambaracá - PR
Itambaracá - PR
Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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