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Delegado revela que mãe teria asfixiado os filhos e pulado de ponte no Norte Pioneiro

Segundo Denner Roque, a mulher confessou informalmente ter matado as crianças em Arapongas e relatou que foi levada pela correnteza após saltar da ponte, conseguindo sobreviver

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
05/11/2026 às 16h09
Delegado revela que mãe teria asfixiado os filhos e pulado de ponte no Norte Pioneiro
Segundo o delegado, a mãe das crianças, Franciele Grawleta, de 27 anos, confessou informalmente ter matado os próprios filhos por asfixia. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ITAMBARACÁ - Novas informações divulgadas pelo delegado Denner Roque, da Polícia Civil do Paraná, revelam detalhes sobre a morte dos irmãos João Miguel Andrade, de 5 anos, e Heloíse Emanuelly Andrade, de 1 ano e 4 meses, encontrados sem vida dentro de um carro na quarta-feira (4), entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo o delegado, a mãe das crianças, Franciele Grawleta, de 27 anos, confessou informalmente ter matado os próprios filhos por asfixia, ainda no município de Arapongas, e relatou ter saltado de uma ponte após abandonar o veículo com os corpos.

As declarações foram apresentadas pelo delegado responsável pela investigação, que detalhou as circunstâncias da localização e da prisão da suspeita. De acordo com o oficial, a mulher foi encontrada no fim da tarde de quarta-feira, após um dia de buscas realizadas por equipes das polícias Civil e Militar.

Desde a localização dos corpos, as autoridades procuravam pela mãe das crianças, diante de informações de familiares de que ela teria enviado mensagens assumindo a autoria dos homicídios e manifestando a intenção de tirar a própria vida.

Crianças teriam sido mortas por asfixia em Arapongas

Uma das principais informações apresentadas pelo delegado diz respeito à maneira como as crianças teriam sido mortas. Segundo ele, a suspeita relatou informalmente aos policiais que provocou a morte dos dois filhos por asfixia, ainda na cidade de Arapongas, onde residia.

Após os homicídios, conforme a versão apresentada pela investigada, ela teria transportado os corpos até Itambaracá, município onde possui familiares e onde pretendia que as crianças fossem encontradas.

A Polícia Civil ainda trabalha para esclarecer todos os detalhes da sequência dos acontecimentos. A causa das mortes deverá ser confirmada por meio dos exames realizados pela Polícia Científica, responsável pela perícia dos corpos.

Mãe relatou ter pulado de ponte e sobrevivido à correnteza

Outra informação revelada pelo delegado é que Franciele teria tentado tirar a própria vida após deixar as crianças dentro do veículo.

De acordo com Denner Roque, a mulher afirmou aos policiais que saltou da ponte sobre o rio, mas acabou sendo levada pela correnteza até uma das margens, conseguindo sobreviver.

O relato ajuda a esclarecer parte do período em que a mulher permaneceu desaparecida, enquanto equipes policiais realizavam buscas pela região.

No fim da tarde de quarta-feira, moradores informaram às autoridades que uma mulher com características semelhantes às da suspeita havia sido vista nas proximidades de um pesqueiro, na zona rural de Itambaracá.

Diante da informação, policiais militares de Bandeirantes foram até o local indicado e encontraram Franciele com vida. Durante a abordagem, segundo o delegado, ela admitiu informalmente a autoria dos homicídios.

Prisão em flagrante e continuidade das investigações

Após ser localizada, a mulher foi encaminhada à Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. O delegado Denner Roque informou ainda que a autoridade policial representou pela prisão preventiva da investigada.

Durante as diligências, equipes das polícias Civil e Militar reuniram elementos relacionados à autoria e à materialidade dos crimes. Segundo o delegado, as provas coletadas deverão subsidiar o trabalho do Ministério Público no decorrer do processo criminal.

Informações divulgadas anteriormente pela Polícia Militar apontam que a suspeita teria afirmado que cometeu os homicídios para atingir emocionalmente o ex-companheiro, com quem mantinha desavenças. Os pais também enfrentavam uma disputa judicial pela guarda das crianças. Entretanto, a motivação ainda não foi oficialmente esclarecida pela Polícia Civil.

João Miguel e Heloíse Emanuelly foram sepultados na manhã de quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Itambaracá. A família optou por não realizar velório, e o sepultamento aconteceu de forma reservada.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias dos homicídios e verificar os relatos apresentados pela mãe. A confissão informal não substitui a apuração policial nem as conclusões dos exames periciais.

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Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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