Por Flávio Mello

Secretário Municipal de Cultura

@flaviomelloescritor

Existem encontros que nos devolvem a energia necessária para continuar. Em meio à rotina, às dificuldades e aos desafios que envolvem a gestão cultural, algumas pessoas chegam e nos lembram por que escolhemos esse caminho. Hoje tive novamente esse prazer ao receber, na Casa da Cultura, a amiga Beatriz Cesar, acompanhada de seu filho Felipe Nester.

A visita teve um significado especial. Vieram acompanhar de perto a conservação e a manutenção das obras de Jefferson Cesar, pai de Beatriz e avô de Felipe, um artista que ocupa um lugar muito particular na minha trajetória e na história cultural de Siqueira Campos. Mas, como acontece quando a arte aproxima pessoas, nossa conversa foi muito além da preservação de um acervo. Falamos sobre possibilidades, projetos e caminhos para ampliar o reconhecimento de sua obra. São ideias que pretendemos transformar em iniciativas concretas no próximo ano.

Sempre digo que Beatriz tem uma capacidade extraordinária de renovar minhas energias. Conversar com ela é receber uma dose de entusiasmo, uma espécie de combustível para continuar acreditando que vale a pena lutar pela cultura, especialmente quando essa luta envolve a memória de artistas que não podem e não devem ser esquecidos.

Jefferson Cesar foi, sem dúvida, um dos primeiros artistas que realmente despertaram minha atenção quando assumi a Secretaria Municipal de Cultura. Lembro-me perfeitamente do impacto que tive ao entrar em contato com uma de suas obras, especialmente aquelas que revelavam sua aproximação com o universo surrealista. Havia ali algo que me provocava, que me fazia olhar duas vezes, que despertava perguntas. E talvez seja justamente essa uma das maiores qualidades da arte: sua capacidade de nos tirar do lugar-comum.

Jefferson era um artista multifacetado. Trabalhou com montagem, escultura, pintura, gravura, desenho, nanquim, óleo, acrílica, gesso, bronze, ferro e madeira. Parecia não reconhecer fronteiras entre linguagens, materiais e possibilidades criativas. Para ele, o céu era sempre o limite. Sua inquietude estava presente em cada experiência, em cada experimentação e nas múltiplas camadas de sua produção artística.

Há, entretanto, uma identificação pessoal que sempre me chamou a atenção. Durante boa parte da minha vida, fui associado à figura de Dom Quixote. Talvez pela insistência em perseguir determinados ideais, pela teimosia em acreditar em projetos que nem sempre parecem possíveis ou por essa mania de enfrentar moinhos de vento que, muitas vezes, são bem reais. Cervantes criou um personagem que, apesar das adversidades, jamais deixou de enxergar o mundo a partir de seus próprios sonhos.

Por isso, fiquei particularmente emocionado quando descobri que Jefferson Cesar também era associado a essa figura. Não por acaso, em 2024, organizei na Casa da Cultura a exposição Jefferson Cesar: Um Dom Quixote Siqueirense. Havia nessa escolha uma homenagem ao artista, mas também uma identificação com sua maneira de existir e produzir arte.

Jefferson deixou Siqueira Campos aos 15 anos, construiu sua trajetória em Curitiba e faleceu aos 49 anos, a mesma idade que completarei em julho de 2027. São coincidências que nos fazem pensar. Quando observamos a trajetória de alguém que partiu tão jovem, percebemos quantas possibilidades ainda existiam, quantas obras poderiam ter sido produzidas e quantas histórias ainda poderiam ter sido contadas.

Talvez por isso eu considere tão importante preservar, estudar e divulgar seu legado. Estou escrevendo um livro sobre Jefferson Cesar, com o consentimento e a colaboração de sua filha e, agora, também de seu neto. É um trabalho que realizo com muito carinho, mas sobretudo com a consciência de que sua importância ultrapassa os limites de nossa cidade. Trata-se de um artista cuja trajetória merece ser reconhecida pela cultura paranaense e brasileira.

A preservação de uma obra não significa apenas impedir que o tempo a desgaste. Significa manter viva a possibilidade de que novas gerações possam conhecê-la, interpretá-la e estabelecer com ela suas próprias relações. Uma pintura guardada, uma escultura preservada ou um desenho devidamente catalogado são muito mais do que objetos: são fragmentos de uma existência, testemunhos de uma sensibilidade e registros de uma época.

E, como se o encontro já não tivesse sido suficientemente especial, Felipe ainda me presenteou com o primeiro álbum da banda Krucipha, da qual fez parte. Uma banda de metal extremo, e ele sabe muito bem o quanto esse universo musical faz parte da minha vida. Foi um presente daqueles que carregam também um significado afetivo. Afinal, a arte tem dessas coisas: aproxima gerações, conecta diferentes linguagens e cria pontes inesperadas entre pessoas.

Saí desse encontro com a certeza de que ainda temos muito trabalho pela frente. Há projetos a desenvolver, histórias a contar e uma obra extraordinária a apresentar a quem ainda não teve a oportunidade de conhecê-la.

No fundo, talvez seja isso que nos mantenha em movimento: a possibilidade de fazer com que aquilo que amamos não desapareça com o tempo. Jefferson Cesar não está mais entre nós, mas sua arte permanece. E enquanto houver alguém disposto a olhar para suas obras, estudar sua trajetória, preservar sua memória e apresentá-la ao mundo, sua presença continuará encontrando novas formas de existir.

Flávio Mello é escritor, músico e gestor cultural paulistano, com obra marcada por lirismo urbano, crítica social e escuta sensível. Após um acidente na juventude, encontrou na literatura um caminho de reconstrução e expressão profunda. Estabelecido em Siqueira Campos (PR), transformou a cena cultural local por meio de projetos, festivais e políticas públicas, sendo amplamente reconhecido por seu impacto regional. Sua escrita transita entre o realismo brutal e a poesia do cotidiano, abordando temas como infância, fé, masculinidade e resistência. É membro de academias literárias e segue criando, também na música, com um projeto de doom metal filosófico.