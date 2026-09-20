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5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil

Pele iluminada, sardas falsas, efeito de sol e lábios com muito brilho estão entre as apostas apresentadas pela creator da Folha Extra, Isabella Sade

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO - ISABELLA SADE
20/09/2026 às 20h34
5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Apostas apresentadas pela creator da Folha Extra, Isabella Sade. Foto Divulgação

DA REDAÇÃO - Isabella Sade

O verão europeu vem ditando algumas das principais tendências de maquiagem de 2026, com propostas que valorizam uma beleza mais fresca, iluminada e natural, mas sem deixar de lado cores e personalidade. E muitas dessas inspirações podem atravessar o oceano e ganhar espaço também no Brasil.

A creator da Folha Extra Isabella Sade reuniu cinco tendências que estão chamando atenção durante a temporada no Hemisfério Norte e que podem ser adaptadas ao clima e ao estilo das brasileiras. Entre as apostas estão pele com aspecto amanteigado, sardas falsas, blush com efeito de sol e a volta das sombras coloridas.

1. Butterskin: pele iluminada e natural

A chamada Butterskin aposta em uma pele com brilho suave, uniforme e aparência natural. A proposta é fugir tanto do acabamento excessivamente seco quanto de uma luminosidade exagerada.

O resultado é uma maquiagem com aspecto saudável e viçoso, valorizando a textura da própria pele e trazendo a sensação de frescor, característica que combina especialmente com os dias mais quentes.

2. Full Freckles: as sardas falsas ganham espaço

Outra tendência são as Full Freckles, as famosas sardas falsas. Nesse caso, o charme está justamente na irregularidade. Em vez de pontos perfeitamente desenhados, a ideia é criar pequenas marcas com tamanhos e intensidades diferentes para conseguir um resultado mais natural.

Para reproduzir o efeito, podem ser utilizadas canetas de sobrancelha, sombra aplicada com pincel fino e até técnicas alternativas, como o uso de café.

3. Sun Kissed Blush: aquele efeito de quem pegou sol

O Sun Kissed Blush busca reproduzir o vermelhinho natural que aparece na pele depois de um dia de praia. A aplicação do blush ganha destaque principalmente nas áreas do rosto que normalmente ficam mais expostas ao sol.

Para peles claras e médias, tons como pêssego, coral e terracota ajudam a criar o efeito. Já em peles pretas, vinho profundo e marrom avermelhado são opções que valorizam a proposta e proporcionam um acabamento natural.

4. Sombras coloridas voltam ao radar

Azul, lilás, rosa e outras tonalidades mais vibrantes aparecem como alternativa aos tradicionais tons neutros. As sombras coloridas podem ocupar toda a pálpebra ou aparecer apenas em detalhes, como delineados e pontos de cor.

A tendência permite diferentes combinações e abre espaço para uma maquiagem mais criativa e personalizada, sem necessariamente exigir uma produção carregada.

5. Boca molhada: brilho volta aos lábios

Fechando a lista está a chamada boca molhada, tendência marcada pelo efeito de brilho intenso nos lábios. A proposta valoriza uma aparência hidratada e fresca, fazendo do gloss um dos protagonistas da produção.

Versões transparentes, rosadas e em tons nude estão entre as opções mais versáteis e podem acompanhar desde maquiagens discretas até produções mais marcantes.

Do verão europeu para o brasileiro

Embora tenham ganhado força durante o verão no Hemisfério Norte, as cinco tendências podem ser facilmente adaptadas à realidade brasileira. O ponto em comum entre elas é a busca por uma maquiagem mais leve, luminosa e com espaço para expressão pessoal.

No vídeo da semana, Isabella Sade, creator da Folha Extra, mostra essas cinco inspirações e explica como cada uma pode ser incorporada à maquiagem do dia a dia.

E você: qual dessas tendências usaria?

 

 

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Isabella Sade
Isabella Sade
Isabella Sade tem 16 anos, é criadora de conteúdo digital e empreendedora no ramo da beleza em Wenceslau Braz. Apaixonada por maquiagem, skincare e autocuidado, conquistou espaço nas redes sociais ao compartilhar avaliações sinceras, dicas práticas e recomendações de produtos acessíveis que unem qualidade e bom custo-benefício. Na Folha Extra, passa a produzir conteúdos exclusivos voltados ao universo da beleza, ajudando o público a fazer escolhas mais conscientes e a cuidar da pele, dos cabelos e do corpo de forma simples e eficiente.
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