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Criminosos se aproveitam de doença para dar golpe em mulher que luta contra o câncer

Suspeitos forjaram uma falsa audiência se passando por membros do Superior Tribunal de Justiça e cobraram valores para liberação da aposentadoria da mulher que tem câncer de medula

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
07/10/2026 às 14h12
Criminosos se aproveitam de doença para dar golpe em mulher que luta contra o câncer
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Marcelo Aguiar

ITAMBARACÁ - Um casal que vive um momento difícil em relação a problemas de saúde foi vítima de um golpe aplicado por estelionatários. A mulher que é moradora do município de Itambaracá, no Norte Pioneiro, realiza tratamento contra um câncer e os suspeitos se aproveitaram da situação para tirar mais de R$ 4 mil da vítima. O caso foi comunicado a equipe da Polícia Militar nesta terça-feira (06).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 15h00, um homem de 54 anos compareceu na unidade da PM relatando ter sido vítima de um golpe.

A vítima contou aos policiais que sua mulher está realizando tratamento contra um câncer de medula e, em razão da doença, tem um processo para conseguir a concessão de uma aposentadoria junto ao INSS. Ainda segundo o homem, criminosos se aproveitaram dessa situação para aplicar um golpe no casal.

Ainda segundo os relatos, os suspeitos entraram em contato pelo Whatsapp se passando por um advogado dizendo que teria relação com o advogado contratado pela família. Em seguida, realizaram uma ligação de vídeo forjando uma falsa audiência junto ao Superior Tribunal de Justiça para tratar da liberação da aposentadoria. Em seguida, orientaram a vítima a realizar transferências via PIX para custas do processo e liberação da aposentadoria, sendo realizado o pagamento de R$ 4.138,00. Depois disso, os suspeitos sumiram.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.

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Itambaracá - PR
Itambaracá - PR
Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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