Motorista foge após causar acidente com morte em rodovia do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

ITAMBARACÁ - Um motorista que estaria embriagado foi preso na madrugada desta segunda-feira (02) após se envolver em um acidente com morte registrado na rodovia PR436, trecho que passa pelo município de Itambaracá, no Norte Pioneiro. A vítima fatal conduzia uma motocicleta.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h00 os policiais receberam informações sobre um acidente de trânsito com vítima fatal registrado na PR436 no trecho entre Itambaracá e a divisa com São Paulo, sendo que o condutor de um veículo envolvido no acidente havia deixado o local sem prestar socorro.

Durante patrulhamento pela rodovia no trecho entre Itabmaracá e Bandeirantes, os policiais visualizaram o automóvel suspeito. Após a abordagem, o motorista foi indagado sobre o acidente e confessou estar envolvido com a situação. O homem ainda disse que adotou os procedimentos de segurança para realizar a conversão na pista, mas não viu a motocicleta. O suspeito também relatou que deixou o local do acidente por ter ficado com medo.

No local do acidente, foi constatado que o motociclista seguia no sentido crescente da rodovia quando acabou atingindo a lateral do veículo. Com a violência do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

Frente aos fatos, o condutor do automóvel que se recusou a realizar o teste do etilômetro foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.