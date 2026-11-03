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Motorista foge após causar acidente com morte em rodovia do Norte Pioneiro

Colisão entre um automóvel e uma motocicleta aconteceu na PR436 no trecho que passa pelo município de Itambaracá

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
03/11/2026 às 11h37
Motorista foge após causar acidente com morte em rodovia do Norte Pioneiro
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

ITAMBARACÁ - Um motorista que estaria embriagado foi preso na madrugada desta segunda-feira (02) após se envolver em um acidente com morte registrado na rodovia PR436, trecho que passa pelo município de Itambaracá, no Norte Pioneiro. A vítima fatal conduzia uma motocicleta.

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De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 02h00 os policiais receberam informações sobre um acidente de trânsito com vítima fatal registrado na PR436 no trecho entre Itambaracá e a divisa com São Paulo, sendo que o condutor de um veículo envolvido no acidente havia deixado o local sem prestar socorro.

Durante patrulhamento pela rodovia no trecho entre Itabmaracá e Bandeirantes, os policiais visualizaram o automóvel suspeito. Após a abordagem, o motorista foi indagado sobre o acidente e confessou estar envolvido com a situação. O homem ainda disse que adotou os procedimentos de segurança para realizar a conversão na pista, mas não viu a motocicleta. O suspeito também relatou que deixou o local do acidente por ter ficado com medo.

No local do acidente, foi constatado que o motociclista seguia no sentido crescente da rodovia quando acabou atingindo a lateral do veículo. Com a violência do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

Frente aos fatos, o condutor do automóvel que se recusou a realizar o teste do etilômetro foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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Itambaracá - PR
Itambaracá - PR
Itambaracá é um município do norte pioneiro do Paraná, fundado em 30 de novembro de 1955. Sua economia é baseada na agricultura familiar, com destaque para soja, milho, alfafa, olericultura e piscicultura. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos comunitários. Com população acolhedora, Itambaracá oferece tranquilidade, qualidade de vida e contato com a natureza, unindo desenvolvimento rural, história e cultura local de forma harmoniosa.
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