Decoração natalina transforma os espaços públicos de Jaboti e proporciona momentos especiais às famílias durante as festividades de fim de ano. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JABOTI - O espírito natalino já tomou conta das ruas de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná. Na última semana, o município recebeu a chegada do Papai Noel, marcando o início das festividades de fim de ano. Com uma decoração especial espalhada pelos espaços públicos, a cidade ganhou novos cenários que convidam moradores e visitantes a celebrarem uma das épocas mais aguardadas do calendário.

A programação foi organizada pelas pastas de Cultura e Turismo e de Indústria e Comércio, atendendo a um pedido da vice-prefeita Lúcia Helena. A iniciativa proporcionou momentos de alegria às famílias, especialmente às crianças, que puderam vivenciar a magia do Natal.

À reportagem, a chefe da pasta de Cultura e Turismo, Graziele Aparecida Machado Teixeira, destacou a abrangência da decoração natalina no município.

“A cidade inteira está decorada, desde o Cristo, na chegada da cidade, passando pela praça central, pela praça da Prefeitura e pela avenida. Todos os pontos públicos estão enfeitados, e a igreja está maravilhosa”, destacou Graziele.

Os espaços decorados permanecerão abertos durante a semana para que as famílias possam visitar os locais e registrar fotografias. A administração municipal também trabalha na possibilidade de realizar uma cantata natalina na praça, aberta ao público. A apresentação, entretanto, ainda depende de confirmação.

Na última semana, o município recebeu a chegada do Papai Noel, marcando o início das festividades de fim de ano. Foto: Divulgação

Além das celebrações de Natal, Jaboti se prepara para receber mais uma edição do tradicional JabotiFest, que acontecerá entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. A festividade é conhecida pela tradicional queima de fogos, apontada pela organização como a maior da região.

Segundo Graziele, somente na noite da virada, o evento costuma reunir entre cinco e sete mil pessoas, atraindo visitantes de diferentes municípios. A programação contará ainda com atrações no primeiro dia do ano e seguirá até o dia 2 de janeiro.

Entre luzes, encontros familiares e tradicionais festividades, Jaboti encerra 2026 valorizando suas tradições e oferecendo à população momentos de convivência, lazer e celebração, fortalecendo também o turismo e a movimentação regional.