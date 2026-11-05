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Homem armado morre após fugir de abordagem policial no Norte Pioneiro

Suspeito dirigia veículo com registro de furto ou roubo no Rio de Janeiro e morreu após ser atingido por disparos durante intervenção da Polícia Militar

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
05/11/2026 às 11h47
Homem armado morre após fugir de abordagem policial no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

REDAÇÃO - FOLHA EXTRA 

NORTE PIONEIRO - Um homem ainda não identificado morreu após uma perseguição policial registrada na tarde de terça-feira (3), em São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Militar, ele estava armado e foi atingido por disparos efetuados por policiais durante uma tentativa de abordagem.

A ocorrência começou por volta das 14h10, depois que equipes do 18º Batalhão receberam informações sobre um Honda HR-V que poderia circular com placas clonadas. Durante patrulhamento em Santo Antônio do Paraíso, os policiais localizaram um veículo com as características informadas trafegando pela PR-218.

Conforme o boletim policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. O acompanhamento se estendeu até São Sebastião da Amoreira, onde o condutor teria abandonado o automóvel ainda em movimento, na Rua Sergipe, e corrido em direção a uma área de pastagem carregando uma mochila.

A PM afirma que, ao desembarcarem para continuar a abordagem, os agentes se depararam com o homem portando uma arma de fogo e avaliaram haver risco iminente à integridade da equipe. Os policiais então efetuaram disparos, atingindo o suspeito.

Após a intervenção, a arma foi retirada de perto do homem e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A equipe médica compareceu ao local e constatou a morte.

A Polícia Civil foi chamada para os procedimentos investigativos e recolheu um revólver Rossi calibre .38. A identidade do homem não pôde ser confirmada inicialmente, porque ele não portava documentos.

Na verificação do Honda HR-V, os policiais constataram que o veículo possuía registro de furto ou roubo ocorrido em 14 de agosto de 2026, na cidade do Rio de Janeiro.

O local foi preservado para os levantamentos necessários. As circunstâncias da intervenção policial deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O boletim não informa se houve troca de tiros, quantos disparos foram efetuados ou se outras pessoas participaram da fuga. Essas questões ainda dependem de esclarecimentos durante a apuração oficial.

Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
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São Sebastião da Amoreira é um município do Norte Pioneiro do Paraná, fundado em 14 de dezembro de 1952. Sua economia é voltada para a agricultura, destacando-se no cultivo de milho, soja, hortaliças e frutas, além da produção de granjas. A cidade preserva tradições culturais e religiosas, promovendo festas e eventos que reforçam a identidade local. Com população acolhedora, oferece tranquilidade e qualidade de vida. tem certeza disto?
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