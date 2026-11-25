Renato Santos Souza, técnico em segurança do trabalho de Santo Antônio da Platina, busca apoio da população para continuar sua recuperação após a síndrome de Guillain-Barré. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma provável intoxicação alimentar durante o Natal de 2024 antecedeu uma mudança radical na vida de Renato Santos Souza, morador de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré, o técnico em segurança do trabalho permaneceu cerca de um ano tetraplégico e, atualmente, busca arrecadar R$ 20 mil para dar continuidade à sua reabilitação.

Em entrevista à reportagem da Folha, Renato contou que os primeiros sintomas apareceram no dia 31 de dezembro de 2024, com uma dormência em um dos dedos da mão direita. No dia seguinte, apresentou alterações na sensibilidade da perna esquerda e procurou atendimento hospitalar.

Inicialmente, houve suspeita de Acidente Vascular Cerebral (AVC), mas a tomografia não confirmou o diagnóstico. Naquela mesma noite, Renato já havia perdido os movimentos dos braços e das pernas. A síndrome foi diagnosticada pelo neurologista na manhã seguinte.

Renato destaca a evolução silenciosa da doença e a importância do diagnóstico precoce. Somente neste ano, após permanecer aproximadamente um ano tetraplégico, começou a recuperar os movimentos. “A parte superior voltou quase completa, mas ainda tenho algumas dificuldades. As pernas são bem fracas e não tenho movimento nos pés”, relatou.

Agora, o platinense conquistou uma vaga para 30 dias de reabilitação neurológica na Rede Sarah, em Brasília. Embora o tratamento seja gratuito, a campanha busca arrecadar recursos para despesas com transporte, hospedagem e alimentação de seu acompanhante, necessário pela condição atual de Renato.

Sua esposa está tentando conseguir férias para acompanhá-lo durante o tratamento. Caso não consiga, Renato deverá contratar uma pessoa para auxiliá-lo durante a permanência na capital federal.

Durante a entrevista, ele também esclareceu que, embora possua formação como bombeiro civil, atua profissionalmente como técnico em segurança do trabalho, ministrando palestras relacionadas à área. Seu irmão, conhecido como sargento Souza, integrou o Corpo de Bombeiros Militar, o que gera confusão na cidade.

Diante dos desafios enfrentados desde o diagnóstico, Renato agradeceu a mobilização da comunidade e destacou que o apoio recebido vai além das contribuições financeiras.

“Agradeço a todos por estarem contribuindo, não apenas com valores em dinheiro, e sim com orações e compartilhamentos”, afirmou.

Quem deseja colaborar com a recuperação de Renato pode realizar doações de qualquer valor pela chave Pix 43996170838, em seu nome.