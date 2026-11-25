DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - A partir desta quinta-feira (26), Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, será palco de quatro dias de festa com a realização da primeira edição da ExpoAgroBraz. O evento, que integra as comemorações pelos 91 anos de emancipação político-administrativa do município, reúne grandes nomes da música sertaneja e competidores do rodeio nacional em uma programação que segue até domingo (29), com entrada gratuita.

O antigo Centro de Tradições Gaúchas (CTG) será o endereço das festividades. O espaço concentrará as apresentações musicais e as disputas na arena, recebendo tanto a população brazense quanto visitantes de outros municípios. A realização do evento marca um novo momento nas festividades de aniversário da cidade, com uma programação que reúne entretenimento, esporte e lazer.

A primeira noite será comandada por Clayton & Romário, dupla que conquistou espaço no cenário sertanejo nacional e acumula sucessos nas plataformas digitais. Os artistas serão responsáveis por abrir oficialmente a programação musical da ExpoAgroBraz, dando início a uma sequência de apresentações que contempla diferentes vertentes do gênero sertanejo.

Na sexta-feira (27), a animação ficará por conta de Bruno & Barretto. Com uma trajetória marcada pela presença em festas agropecuárias e eventos de grande porte, a dupla tem forte identificação com o universo dos rodeios. A apresentação promete ser um dos destaques da programação, especialmente entre os admiradores do sertanejo com influências da música country.

O fim de semana também contará com atrações nacionais. No sábado (28), Mariana & Mateus sobem ao palco para a terceira noite de festa. O encerramento, no domingo (29), ficará por conta de Cácio & Marcos, dupla conhecida pelo repertório dançante e pelas músicas que marcaram presença em festas sertanejas de diferentes regiões do país.

A escolha de quatro atrações distintas permite que cada noite tenha características próprias. Com a gratuidade dos shows, o público poderá acompanhar toda a programação, sem a necessidade de adquirir ingressos para as apresentações.

Se no palco a música sertaneja será protagonista, na arena as atenções estarão voltadas aos competidores. A ExpoAgroBraz receberá uma etapa da Liga Nacional de Rodeio, por meio do Circuito Top Bulls, colocando Wenceslau Braz no cenário de uma competição que ultrapassa as fronteiras regionais.

Um dos grandes atrativos da disputa será a oportunidade de conquistar uma vaga para o Rodeio de Barretos de 2027. Considerado um dos eventos mais tradicionais da modalidade no Brasil, o encontro realizado no interior paulista representa uma importante vitrine para os profissionais que percorrem o país participando de competições.

Dessa forma, as montarias realizadas em Wenceslau Braz terão importância especial para os participantes. Cada apresentação poderá influenciar diretamente o desempenho dos competidores na busca pela classificação, acrescentando emoção às disputas acompanhadas pelo público.

A presença do rodeio profissional também reforça a ligação da festa com as tradições do interior brasileiro, onde as competições na arena fazem parte da programação de exposições agropecuárias e festividades municipais.

Para além das atrações anunciadas, a realização da ExpoAgroBraz abre perspectivas para diferentes setores da economia local. A presença de visitantes durante quatro dias consecutivos poderá contribuir para o aumento da movimentação em restaurantes, lanchonetes, hotéis, postos de combustíveis e estabelecimentos comerciais.

A estrutura da festa também contará com camarotes para aqueles que desejam acompanhar as atrações em espaços diferenciados. Entretanto, as condições de acesso a esses ambientes não foram detalhadas no material de divulgação. A gratuidade anunciada pela organização contempla a entrada geral para os shows e o rodeio.

Apesar da expectativa para o início da ExpoAgroBraz, a previsão de chuvas intensas para esta quinta-feira (26) tem gerado preocupação entre moradores e a administração municipal.

Diante das condições climáticas previstas, o prefeito Luiz Carlos Vidal divulgou um comunicado oficial anunciando o cancelamento do desfile cívico em comemoração aos 91 anos de Wenceslau Braz. Entretanto, o chefe do Executivo confirmou que a programação da ExpoAgroBraz está mantida, com os shows e demais atrações previstas para os quatro dias de festa.

“A decisão foi tomada com responsabilidade, priorizando a segurança de todos os participantes, especialmente nossas crianças, famílias e equipes envolvidas. Mas a programação da Expo Agro Braz segue normalmente durante toda a semana”, destacou o prefeito em comunicado oficial.

O vice-prefeito Paulo Henrique Lima destacou que os preparativos para a primeira edição da ExpoAgroBraz estão na reta final, com a estrutura do evento em fase de conclusão. Ele reforçou que, apesar da previsão de chuvas, a programação está mantida e que o município está preparado para receber moradores e visitantes durante os quatro dias de festa.