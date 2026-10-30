30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná

Novo portal

A Tribuna do Interior, de Campo Mourão, lançou um novo portal de notícias, com navegação mais rápida e adaptada aos celulares. Com 58 anos de história, o jornal preservou um acervo digital de mais de 45 mil matérias publicadas. A plataforma oferece busca aprimorada, modo escuro, ajuste de fonte e recursos de acessibilidade. Associado à ADI-PR, o veículo investe em tecnologia para ampliar o acesso à informação e fortalecer o jornalismo regional.

Prefeitura de interesse

O vice-prefeito Paulo Martins (Novo) assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba nesta quinta-feira (29). A substituição ocorre durante viagem internacional do prefeito Eduardo Pimentel (PSD), por motivos particulares. O afastamento seguirá até 7 de novembro, período em que Pimentel ficará sem remuneração. A transmissão do cargo foi formalizada no gabinete do prefeito, com o compromisso de continuidade dos serviços municipais.

Piracema

O período de defeso da piracema começa neste domingo (1º) no Paraná e segue até 28 de fevereiro de 2027. A medida restringe a pesca de espécies nativas durante a reprodução, abrangendo as bacias dos rios Paraná e Iguaçu. Entre as espécies protegidas estão dourado, pintado, jaú, bagre e lambari, enquanto peixes exóticos, como a tilápia, não entram na restrição. A fiscalização será realizada pelo Instituto Água e Terra (IAT) e pela Polícia Ambiental, com multas e apreensões para quem descumprir as normas.

Enem 2026

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos domingos, dias 8 e 15 de novembro, em todo o Brasil. No Paraná, mais de 113 mil estudantes da rede estadual estão inscritos para participar do exame. O Governo do Estado articula transporte gratuito para os candidatos, com mais de 65 municípios já confirmados. Os estudantes devem consultar suas escolas para verificar a disponibilidade, os horários e os locais de embarque.

Duplicação no Litoral

A duplicação da PR-412, entre Matinhos e Pontal do Paraná, alcançou 24,22% de execução, segundo o DER-PR. A obra contempla 14,28 quilômetros de rodovia, com investimento total de R$ 274,5 milhões. Os trabalhos incluem novas vias marginais, viadutos, pontes, ciclovias e melhorias no sistema de drenagem, que já ultrapassou 50% de execução. Até agora, foram aplicados R$ 66,5 milhões, e a conclusão está prevista para março de 2028.

Hospital de Fronteira

Foz do Iguaçu terá o primeiro Hospital Modelo de Fronteira do Brasil, em projeto desenvolvido pela Itaipu Binacional e pelo Ministério da Saúde. A iniciativa prevê uma nova maternidade no Hospital Itamed, com investimento estimado em R$ 82 milhões e estrutura de 7 mil metros quadrados. A unidade contará com UTIs neonatal e pediátrica, pronto-socorro obstétrico e salas de parto humanizado. O projeto também prevê tecnologias de inteligência artificial e ampliação do atendimento à população da Tríplice Fronteira.

Novo parque

A Assembleia Legislativa avançou na criação do Parque Estadual da Costa Rica, com aprovação do projeto na Comissão de Obras. A área abrangerá ilhas, lagoas e vegetação nativa de Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná, às margens do Rio Paraná. A proposta busca preservar a biodiversidade, proteger a fauna aquática e incentivar a pesquisa científica e o turismo ecológico. O projeto prevê a delimitação do parque por decreto estadual e a elaboração de um plano de manejo em até dois anos.

Mudança no governo

O prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD), nomeou Edson Luís Baratto como secretário municipal de Governo interino. Servidor de carreira, Baratto substitui Leonardo Carneiro, que retorna ao governo estadual, em Curitiba. Delegado de carreira, Carneiro integrava a administração municipal desde o início de 2025. Durante sua passagem pela Prefeitura, comandou as pastas de Gestão Pública, Recursos Humanos, Governo e Defesa Social.

Alta hospitalar

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu alta hospitalar na quarta-feira (28). O parlamentar estava internado no Hospital Regional São Camilo, em União da Vitória, após apresentar problemas gastrointestinais. Bakri havia sido hospitalizado na quinta-feira (22), recebeu alta no sábado (24), mas precisou retornar no domingo (25). Após apresentar melhora clínica, o deputado continuará o tratamento em casa, conforme informações divulgadas pelo portal Contraponto.

Nova presidência

O conselheiro Ivan Bonilha foi eleito por unanimidade para presidir o Tribunal de Contas do Paraná no biênio 2027-2028. Durval Amaral ocupará a vice-presidência, enquanto Augustinho Zucchi assumirá a Corregedoria-Geral. A posse está prevista para 20 de janeiro de 2027, após o período de transição administrativa. Bonilha retorna à presidência do Tribunal, cargo que já exerceu entre 2015 e 2016.

Saneamento

A Sanepar definiu o Consórcio Águas do Paraná como vencedor do leilão para implantação do Sistema de Abastecimento Integrado do Norte do Estado. O projeto prevê investimentos de até R$ 2 bilhões e beneficiará inicialmente Apucarana, Arapongas e Rolândia. As obras incluem 89 quilômetros de tubulações, novas captações, estações de tratamento e ampliação de reservatórios. Em etapas futuras, o sistema atenderá também Londrina e Cambé, alcançando 1,4 milhão de consumidores e ampliando a segurança hídrica da região.