Nova ambulância destinada à base do SAMU de Ibaiti reforçará a estrutura de atendimento de urgência e emergência no Norte Pioneiro. Foto: Prefeitura de Ibaiti

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

IBAITI - A estrutura de atendimento de urgência e emergência de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná, recebeu um importante reforço com a chegada de uma nova ambulância destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O veículo contribuirá para a renovação da frota e para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais responsáveis pelo atendimento à população.

A ambulância, uma Renault Master, modelo 2026/2027, foi adquirida por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, dentro da iniciativa de renovação da frota do SAMU. O veículo foi cedido ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e será utilizado pela equipe da base de Ibaiti, localizada às margens da rodovia BR-153.

A chegada do veículo representa um investimento na estrutura regional de saúde, especialmente nos serviços que exigem deslocamentos rápidos e atendimento pré-hospitalar. A renovação da frota também contribui para proporcionar melhores condições de segurança aos pacientes e profissionais durante as ocorrências.

“Investir na saúde é investir diretamente na qualidade de vida da nossa população. A chegada dessa ambulância representa um importante reforço para os atendimentos de urgência e emergência, oferecendo melhores condições de trabalho aos profissionais do SAMU e mais segurança aos pacientes de Ibaiti e de toda a região”, destacou o prefeito Roberto Regazzo.

O SAMU desempenha um papel fundamental na assistência à população, atuando em acidentes de trânsito, emergências clínicas e outras situações que exigem atendimento imediato. Nesse contexto, a disponibilidade de veículos adequados é essencial para garantir a continuidade dos serviços.

A localização da base de Ibaiti, junto à BR-153, também possui importância estratégica para os atendimentos na região, considerando a circulação de veículos pela rodovia e a necessidade de assistência em ocorrências registradas tanto no perímetro urbano quanto nas áreas rurais.

O investimento beneficia não apenas os moradores de Ibaiti, mas também a população regional atendida pela estrutura do consórcio. A iniciativa evidencia a importância da atuação conjunta entre os diferentes níveis de governo para fortalecer os serviços públicos de saúde.

Além da renovação dos veículos, a manutenção de uma estrutura adequada permite que as equipes tenham melhores condições para desempenhar suas funções, especialmente diante das situações de maior complexidade.