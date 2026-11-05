Mãe confessa morte dos filhos e diz que queria atingir ex-companheiro, afirma PM

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A mãe das duas crianças encontradas mortas dentro de um carro na manhã de quarta-feira (4), entre Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná, foi encontrada com vida e presa no fim da tarde do mesmo dia. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, a mulher confessou durante a abordagem ter matado os próprios filhos e afirmou que teria cometido o crime para atingir emocionalmente o ex-companheiro, com quem mantinha desavenças.

A suspeita foi identificada pelo G1 Paraná como Franciele Gawleta, moradora de Arapongas, no Norte do Paraná. As vítimas são um menino de 5 anos e uma menina de aproximadamente 1 ano. Os corpos foram encontrados dentro de um veículo abandonado nas proximidades da ponte sobre o Rio das Cinzas, na PR-436, rodovia que liga os municípios de Bandeirantes e Itambaracá.

Conforme o relato da Polícia Militar, as equipes foram acionadas durante a manhã após receberem informações sobre o automóvel. No local, os policiais encontraram as duas crianças já sem vida, mas não localizaram o motorista ou qualquer responsável nas imediações. O veículo pertencia à mãe das vítimas.

Durante os primeiros levantamentos, familiares relataram aos policiais que a mulher havia enviado mensagens nas quais assumia a autoria das mortes e manifestava a intenção de tirar a própria vida. Diante dessas informações, as equipes iniciaram buscas pela região, considerando também a possibilidade de que ela estivesse morta.

Apesar da suspeita inicial, a Polícia Militar manteve as diligências. No fim da tarde, uma nova informação indicou que uma mulher havia sido vista nas proximidades de um pesqueiro, perto do rio, ainda no município de Itambaracá. Os policiais foram até o local e confirmaram que se tratava da mãe das crianças.

Segundo a corporação, Franciele começou a confessar os homicídios ainda durante a abordagem. Em seu relato, afirmou que mantinha diversos conflitos com o ex-companheiro e que teria cometido os crimes com a intenção de atingi-lo emocionalmente. A Polícia Militar ressaltou, entretanto, que a motivação ainda é considerada incerta e deverá ser esclarecida pela investigação conduzida pela Polícia Civil.

Crianças teriam sido mortas em Arapongas

Outro detalhe revelado pela Polícia Militar é que as mortes não teriam ocorrido na região onde os corpos foram encontrados. Conforme o relato atribuído à suspeita, os crimes aconteceram em Arapongas, município onde ela residia com os filhos.

Após as mortes, a mulher teria colocado os corpos das crianças no próprio veículo e seguido até Itambaracá, no Norte Pioneiro. De acordo com a PM, a mãe explicou que o município é sua cidade natal, onde também possui familiares, e que desejava levar os corpos dos filhos até a localidade.

Informações divulgadas pela Polícia Civil apontam que os pais das crianças enfrentavam uma disputa judicial pela guarda dos filhos. O delegado Denner Roque confirmou a existência do conflito, mas destacou que ainda não há confirmação oficial de que a disputa tenha sido a motivação dos homicídios.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a mulher também relatou ter provocado a morte dos filhos por asfixia, ainda em Arapongas. A causa exata das mortes, entretanto, depende da conclusão dos exames realizados pela Polícia Científica.

Prisão e investigação

Após ser localizada, Franciele foi encaminhada pelas equipes da Polícia Militar à Delegacia da Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante.

O delegado Denner Roque informou que foi solicitada à Justiça a prisão preventiva da investigada. Segundo ele, as diligências realizadas ao longo do dia permitiram reunir elementos que deverão subsidiar a continuidade da investigação e uma eventual ação penal.

Os corpos das crianças foram encaminhados à Polícia Científica para os exames periciais. A Polícia Civil segue responsável pela apuração das circunstâncias das mortes, incluindo a dinâmica dos crimes, a motivação e os acontecimentos que antecederam o deslocamento de Arapongas até Itambaracá.

Com informações da PM e G1 Paraná.