DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) iniciou as obras de construção de um novo viaduto na rodovia PR-160, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. Com investimento superior a R$ 16,7 milhões, a estrutura será implantada em frente ao Hospital Regional, com o objetivo de melhorar a mobilidade e garantir mais segurança aos usuários da rodovia.

Nesta primeira etapa, as equipes trabalham na remoção da camada vegetal, na implantação de dispositivos de contenção e na adequação do sistema de drenagem. Apesar de os serviços ainda não interferirem diretamente no trânsito, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.

O projeto contempla a elevação da pista da PR-160, separando o fluxo de veículos que percorrem a rodovia daqueles que utilizam o acesso ao hospital. Também serão implantadas e adequadas vias marginais, enquanto a passagem inferior do viaduto permitirá o retorno dos veículos em ambos os sentidos.

As intervenções incluem ainda o prolongamento das ruas Francisca R. da Silva e Leonor N. da Silva, estabelecendo conexões com a Avenida Helio Registro e a Rua Reginaldo Perisse da Silva.

O trecho receberá nova iluminação, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária e serviços de recomposição da vegetação.

Inicialmente, o projeto previa a construção de uma rotatória em nível para atender ao fluxo de veículos no acesso à unidade hospitalar. Entretanto, estudos técnicos realizados durante a elaboração dos projetos de engenharia apontaram o viaduto como a alternativa mais adequada.

A definição considerou características do terreno, volume de tráfego e geometria da rodovia. A alteração foi possível devido ao modelo de contratação integrada, que contempla a elaboração dos projetos e a execução das obras.

A mudança exigiu um aditivo contratual de pouco mais de R$ 2 milhões, elevando o investimento total para R$ 16.728.582,69. Conforme o cronograma divulgado pelo DER/PR, a previsão é que a estrutura seja concluída em fevereiro de 2028.