Acidente envolvendo três veículos deixa dois feridos na PR-092

Redação - Marcelo Aguiar

ITAMBARACÁ - Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (5), na rodovia PR-092, entre Andirá e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão aconteceu próximo à entrada do bairro Pimenteira, na região de acesso ao Patrimônio Nossa Senhora Aparecida.

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O acidente envolveu dois Volkswagen Gol, um prata e outro preto, ambos com placas de Itambaracá, e um Chevrolet Corsa, com placas de Ourinhos (SP).

Segundo informações apuradas pela Rádio Timburi FM no local, a pista estava coberta de barro em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região, o que teria deixado o trecho escorregadio. Um caminhão teria invadido a pista contrária ao tentar desviar do barro e, durante uma manobra para evitar a colisão com o veículo, um dos motoristas acabou se envolvendo no acidente.

Os dois Volkswagen Gol colidiram frontalmente, enquanto o Chevrolet Corsa sofreu danos na lateral, próximo à roda.

No Gol preto estavam Mauro e sua esposa. Ele relatou à reportagem que seguia para uma entrevista de emprego, marcada para as 11h, quando ocorreu a colisão. O motorista não sofreu ferimentos, mas sua esposa precisou de atendimento médico e foi encaminhada por uma equipe do SAMU ao hospital de Andirá.

No Gol prata estava um idoso de aproximadamente 80 anos, morador da zona rural de Itambaracá, na região da Água do Cedro. Após o acidente, pessoas que passavam pela rodovia prestaram socorro e levaram o homem em um veículo particular ao hospital de Andirá. Posteriormente, ele foi encaminhado a Bandeirantes para a realização de exames complementares.

O motorista do Chevrolet Corsa, morador do Patrimônio Nossa Senhora Aparecida, não ficou ferido.

Equipes do SAMU de Andirá e do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes atenderam a ocorrência. No momento em que a reportagem esteve no local, os veículos envolvidos ainda permaneciam na rodovia.

A presença de barro na pista, especialmente no trecho de curva próximo à saída de Andirá, exigia atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pela PR-092.