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Dupla presa por latrocínio tentou aplicar golpe em empresário de Wenceslau Braz

Suspeitas entraram em contato com um lojista de motos na intenção de comprar uma moto que seria entregue em São José da Boa vista, mas comerciante desconfiou da situação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
04/11/2026 às 15h29
Dupla presa por latrocínio tentou aplicar golpe em empresário de Wenceslau Braz
Foto: Arquivo Pessoal.

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Um empresário do ramo de motos no município de Wenceslau Braz, no NOrte Pioneiro, escapou por pouco de ser mais uma vítima das duas mulheres suspeitas de matar dois vendedores de veículos do município de Carlópolis nesta terça-feira (03). Em entrevista a Folha, o comerciante contou como o contato aconteceu e porque ele desconfiou das supostas compradoras.

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De acordo com os relatos do empresário que preferiu não se identificar devido ao andamento das investigações, no domingo dia 25 de outubro uma das suspeitas entrou em contato com a loja via Whatsapp interessada em comprar uma moto alta, pois iria utilizar em sua fazenda.

Diante do interesse, o lojista informou para suspeita que tinha uma Bros e uma Tornado, sendo que a mulher se interessou pela segunda moto pedindo para que o vendedor a revisasse, pois a moto já era dela. As conversas se estenderam até a última quinta-feira (29) quando a suspeita pediu para que o vendedor levasse a moto até a cidade de São José da Boa Vista onde ela realizaria o pagamento.

Porém, quando estava saindo para realizar a entrega da moto, a mulher mandou algumas mensagens de despertaram desconfiança no vendedor. Primeiro, a suspeita perguntou se o lojista pegaria uma parte do pagamento em dinheiro e o restante em cheques a vista, o que foi aceito. Na sequência, a mulher enviou uma nova mensagem pedindo para que o lojista fizesse um pix no valor de R$ 1 mil, pois ela passaria o dinheiro em cheque.

Desconfiado da situação, o empresário brazense colocou fim na negociação. Outro fator que chamou a atenção é que a mulher pediu para que o recibo da moto fosse preenchido em nome de um CNPJ na cidade de Quatiguá.

Além da morte dos dois vendedores e da tentativa de golpe na loja de motos, as suspeitas também são investigadas por outros crimes na região. Entre eles, um assalto a mão armada contra um mototaxista que teve sua moto roubada, sendo que o veículo foi encontrado na casa das suspeitas durante as diligências sobre o latrocínio.

As duas mulheres foram presas em Wenceslau Braz e transferidas para o Depen de Sengés onde permanecem a disposição da Justiça.

As duas devem responder por latrocínio e o caso segue sendo investigado.

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