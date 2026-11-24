Jair Bolsonaro (PL) completa seu quinto dia de internação nesta terça-feira (24/11). O ex-presidente está recebendo cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital particular de Brasília. Ele foi encaminhado para a unidade após apresentar dores e distensão abdominal e ser diagnosticado com uma obstrução intestinal. O quadro clinico, porém, também se ampliou para uma pneumonia broncoaspirativa bilateral.

Segundo a última atualização feita pela equipe médica do político na tarde de segunda-feira (23/11), a pneumonia foi diagnosticada após ele sentir fortes dores. Apesar do problema nos pulmões, o quadro é considerado estável, mas Bolsonaro permanece sem previsão de alta.

Vale destacar que uma nova intervenção cirúrgica, neste momento, não é cogitada pelos médicos. A possibilidade de uma operação vinha sendo avaliada desde o início da internação, mas o tratamento será clínico enquanto não houver melhora do quadro.

Dores abdominais e pneumonia

Bolsonaro foi internado na tarde de sexta-feira (20/11), após sentir dores abdominais. Exames identificaram uma obstrução parcial no intestino delgado associada a aderências na parede abdominal, decorrentes das sucessivas cirurgias feitas desde a facada sofrida em 2018.

Na tarde do último domingo (22/11) ele passou a apresentar maior distensão abdominal, piora das dores, queda na saturação de oxigênio depois de um episódio de vômito e também teve calafrios.

Novos exames identificaram uma pneumonia bilateral decorrente de broncoaspiração, situação em que conteúdo do aparelho digestivo chega às vias respiratórias. A condição é uma infecção que atinge os dois pulmões e pode ser causada pela entrada de conteúdo do estômago, secreções ou partículas nas vias respiratórias.

Fonte original Portal Leo Dias.