A defesa de MC Ryan SP se manifestou ao portal LeoDias na manhã desta terça-feira (24/11), após o funkeiro voltar a aparecer entre os alvos de uma ofensiva da Polícia Federal (PF). Em comunicado oficial, a equipe jurídica liderada pelo advogado Felipe Cassimiro ressaltou que o artista não foi detido e afirmou que ainda não foi notificada sobre eventuais novas restrições financeiras ligadas à investigação.

“MC Ryan permanece em liberdade, conforme anteriormente determinado pelo TRF-3. Até o momento, não temos conhecimento sobre a existência de novas ordens de bloqueio patrimonial no âmbito desta nova ação da Polícia Federal”, declarou a defesa do cantor.

O nome do funkeiro surgiu nos desdobramentos da Operação Narco Alicerce, uma das três frentes simultâneas deflagradas pela PF nesta terça-feira, ao lado das operações Narco Azimut III e Narco Oriente, que mobilizam cerca de 130 agentes e 72 mandados judiciais em diferentes estados brasileiros.

Enquanto o conjunto das investigações mira esquemas bilionários de lavagem de dinheiro, empresas de fachada e uso de criptomoedas, a frente que atinge Ryan busca rastrear e bloquear imóveis de alto padrão e bens de investigados ligados à antiga Operação Narco Fluxo. O valor específico relacionado ao patrimônio do artista, porém, não foi detalhado pelas autoridades.

A nova diligência retoma o histórico recente do cantor com a Justiça Federal. Em abril deste ano, MC Ryan chegou a ser preso durante a Operação Narco Fluxo, que apurava suspeitas de que produtoras, empresas do setor de entretenimento, rifas digitais e plataformas de apostas estariam sendo usadas para movimentar dinheiro ilícito.

Ele deixou a prisão no mês seguinte, em maio, beneficiado por uma decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), e desde então seus advogados sustentam que todas as movimentações financeiras do artista têm origem lícita.

Fonte original Portal Leo Dias.