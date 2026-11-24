DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Quem procura natureza, história e contato com moradores ganhou um novo guia para viajar pelo Paraná. A Invest Paraná, agência de promoção de investimentos do Governo do Estado, e a plataforma Airbnb lançaram nesta segunda-feira (23) a Rota Parques do Paraná, roteiro que conecta parques estaduais e nacionais em municípios do Interior e do Litoral.

A iniciativa faz parte do projeto Rotas Airbnb Brasil e contou com a participação da Secretaria do Turismo do Paraná (Setu) na capacitação de empreendedores e lideranças da cidades envolvidos.

Para a Invest Paraná, o turismo é uma forma de fazer o desenvolvimento chegar a todas as regiões. “Um município pequeno que passa a receber visitantes gera demanda por hospedagem, alimentação, transporte e serviços. Isso cria oportunidade para quem já está lá e para quem quer investir. É investimento chegando ao Interior pela porta do turismo”, afirma o diretor de Desenvolvimento Econômico da Invest Paraná, Rogério Chaves.

Segundo ele, a parceria com uma plataforma global amplia o alcance dos destinos paranaenses. “Muitos desses lugares têm estrutura e gente talentosa, mas pouca visibilidade. Ao entrar no mapa de quem viaja pelo mundo todo, eles passam a ser encontrados por quem nunca tinha ouvido falar deles”, diz.

A ROTA

A Rota Parques do Paraná é composta por quatro circuitos que combinam aventura, história e contato com a natureza: “Arredores de Curitiba e Litoral”, “Campos Gerais e Centro-Sul”, “Vale do Ivaí e Norte Pioneiro”, e “Foz do Iguaçu e região”.

Perto da Capital e no Litoral, o visitante encontra a Ilha do Mel, o Pico do Marumbi, o Centro Histórico da Lapa e a Estrada da Graciosa, que desce a Serra do Mar até Morretes e Paranaguá. Nos Campos Gerais e no Centro-Sul, os destaques são os arenitos de Vila Velha, o Cânion Guartelá, o Buraco do Padre e as cachoeiras de Prudentópolis.

No Vale do Ivaí e no Norte Pioneiro, o roteiro passa pelas ruínas de Vila Rica do Espírito Santo e pela mata preservada do Parque Estadual Mata São Francisco. Já no Oeste, a proposta é ir além das Cataratas, com trilhas e passeios de bicicleta no Parque Nacional do Iguaçu, o Marco das Três Fronteiras e as ilhas do Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra.

QUALIFICAÇÃO

Durante a construção da rota, a Invest Paraná, em parceria com a Setu, levou oficinas e palestras a empreendedores, gestores públicos e lideranças comunitárias dos municípios participantes. O foco foi hospitalidade, atendimento ao visitante e criação de experiências turísticas sustentáveis.

A coordenadora de Qualificação do Turismo da Setu, Rafaela De Angelis Barros destaca que a iniciativa valoriza a riqueza de destinos do Paraná e promove roteiros que fogem dos destinos mais conhecidos.

“A rota sai um pouco do tradicional. Estamos explorando percursos, parques e municípios que fogem do estereótipo que se tem do Paraná. Isso criou produtos muito autênticos, que reúnem natureza, cultura, religião e gastronomia e proporcionam uma experiência única para o nosso Estado”, diz.

O projeto também envolveu o Instituto Água e Terra (IAT). “O Projeto Parques Paraná busca fomentar o uso público e o turismo sustentável nas Unidades de Conservação, valorizando o patrimônio natural do Estado. Iniciativas como essa contribuem para ampliar a conexão da sociedade com a natureza e incentivar a prática do turismo consciente”, destaca o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto.

“Queremos que os parques sejam elementos integradores e motivadores do desenvolvimento sustentável do seu entorno, estimulando a economia local e valorizando os produtos, os serviços e a identidade de cada região”, complementa a chefe da Divisão de Compensação Ambiental e Uso Público do IAT, Isabel Cristina dos Santos.

ROSTOS QUE DÃO VIDA À ROTA

Além das paisagens, o roteiro apresenta moradores que recebem visitantes. Na Ilha do Mel, o surfista Victor Valentim, nascido na ilha e anfitrião no Airbnb, dá aulas de surfe. Na Lapa, a família de Fabíola Weinhard abre as portas para vivências da tradição tropeira, mantida há cinco gerações. Também fazem parte da rota uma agrofloresta em Morretes, guias de ecoturismo e um chef de Foz do Iguaçu que serve refeições em sua chácara.

“Os parques do Paraná guardam paisagens e histórias que muita gente ainda não conhece. Com a rota, o Airbnb quer mostrar esses lugares pelo olhar de quem vive neles, como o surfista que dá aula na Ilha do Mel ou a família que mantém viva a tradição tropeira na Lapa, e fazer com que mais visitantes cheguem até lá e contribuam para gerar renda para quem cuida deles. Ter a Invest Paraná como parceira é o que torna isso possível”, afirma a diretora de Políticas Públicas do Airbnb no Brasil, Carla Comarella.

Até mesmo as ilustrações da rota têm assinatura paranaense. Elas foram feitas pelo artista curitibano Simon Taylor, que retratou paisagens e atrativos dos quatro circuitos. Assim, da escolha dos destinos ao traço que os apresenta, a Rota Parques do Paraná mostra o Estado pelo olhar de quem vive nele.

ROTAS AIRBNB

A Parques do Paraná é a segunda do Estado no Rotas Airbnb, projeto que já soma mais de 10 roteiros em todas as regiões do país, criados com governos e organizações da sociedade civil para levar viajantes a destinos menos conhecidos e apoiar quem vive do turismo.

A primeira rota paranaense foi a rota Coração da Mata Atlântica: segredos do Paraná, lançada em abril de 2024. O roteiro percorre Antonina, Morretes e Guaraqueçaba, no Litoral, e integra o programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), da Invest Paraná.