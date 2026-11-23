Wenceslau Braz e todos os outros municípios do Norte Pioneiro do Paraná estão em uma região abrangida por um alerta de tempestades emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta segunda-feira (23). O aviso, classificado como perigo potencial, aponta risco de chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo ao longo do dia, exigindo atenção da população.

De acordo com o Inmet, o alerta entrou em vigor às 9h e permanece válido até as 23h59 desta segunda-feira. A previsão indica acumulados de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

O aviso abrange o Norte Pioneiro Paranaense, região onde está localizado o município de Wenceslau Braz. As condições meteorológicas previstas também exigem atenção dos moradores de outras cidades da região, especialmente diante da possibilidade de mudanças rápidas no tempo.

Entre os principais riscos associados às tempestades estão a queda de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações e alagamentos pontuais. Apesar dessas possibilidades, o instituto classifica como baixo o risco de ocorrências dessa natureza.

Em Wenceslau Braz, o tempo mudou bruscamente por volta das 15h10. Nuvens escuras tomaram o céu e provocaram um escurecimento impressionante no centro da cidade, deixando o ambiente com aparência de início de noite em plena tarde.

Inmet orienta população a redobrar os cuidados

Durante rajadas de vento, a recomendação é evitar permanecer debaixo de árvores, devido à possibilidade de queda de galhos e descargas elétricas. O órgão também orienta os motoristas a não estacionarem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra medida de segurança é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades, reduzindo a exposição a possíveis problemas provocados por descargas elétricas.

A orientação é que os moradores de Wenceslau Braz e de outros municípios do Norte Pioneiro acompanhem os avisos meteorológicos durante o período de validade do alerta.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.