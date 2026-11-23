São 27 anos de uma história que começou em Wenceslau Braz, ganhou força no Norte Pioneiro e ultrapassou fronteiras. Foto: Canopi

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Toda grande história tem um ponto de partida. Algumas nascem de sonhos individuais. Outras, da união de pessoas que acreditam que o desenvolvimento se constrói coletivamente. Foi assim que, em 1999, um grupo de produtores da região decidiu transformar o espírito de cooperação em uma iniciativa que se tornaria parte importante da história do agronegócio regional: a Canopi AgriBusiness.

Nesta quinta-feira (26), quando Wenceslau Braz celebra seus 91 anos de emancipação política, a cooperativa também tem motivos especiais para comemorar. Afinal, foi nesta terra, pelas mãos de sua própria gente, que nasceu uma das cooperativas pioneiras do município, hoje reconhecida por sua trajetória de crescimento e compromisso com o produtor rural.

Mais do que uma empresa que cresceu, a Canopi representa a capacidade empreendedora dos brazenses. Foto: Canopi

São 27 anos de uma história que começou em Wenceslau Braz, ganhou força no Norte Pioneiro e ultrapassou fronteiras, acompanhando a evolução da agricultura e contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões onde atua.

Mais do que uma empresa que cresceu, a Canopi representa a capacidade empreendedora dos brazenses, que encontraram na união, no trabalho e na confiança mútua os caminhos para construir novas oportunidades.

Raízes em Wenceslau Braz, compromisso com o futuro

Desde sua fundação, a Canopi carrega uma característica que ajuda a explicar sua trajetória: nasceu da realidade do campo, idealizada por pessoas que conheciam de perto os desafios, as necessidades e o potencial da agricultura regional.

O propósito inicial de reunir produtores rurais, fortalecer parcerias e oferecer suporte às atividades agrícolas se transformou, ao longo dos anos, em uma estrutura que acompanha as exigências de um agronegócio cada vez mais moderno, tecnológico e competitivo.

Com matriz mantida em Wenceslau Braz, a cooperativa expandiu sua presença para municípios como São José da Boa Vista, Santana do Itararé e Arapoti, onde possui filiais. Sua atuação também alcança os Campos Gerais e o Sul de São Paulo, consolidando uma trajetória de expansão que preserva a ligação com suas origens.

Esse crescimento é resultado de uma filosofia que atravessa gerações: a compreensão de que o sucesso do produtor rural também representa desenvolvimento para as comunidades, movimentação da economia, geração de oportunidades e fortalecimento de toda a cadeia produtiva.

Ao longo dessas quase três décadas, a Canopi acompanhou as transformações do setor agrícola, investindo em modernização. Foto: Canopi

Ao longo dessas quase três décadas, a Canopi acompanhou as transformações do setor agrícola, investindo na modernização de suas estruturas, na assistência técnica e na oferta de soluções que contribuem para a produtividade, a eficiência e a sustentabilidade das lavouras.

Entretanto, mesmo diante das mudanças tecnológicas e da ampliação de seus negócios, a cooperativa preserva valores que marcaram sua fundação: cooperação, excelência, inovação, sustentabilidade e responsabilidade social.

São princípios que se traduzem no relacionamento próximo com os agricultores e na busca permanente por soluções capazes de atender às necessidades de quem faz do campo sua atividade, seu sustento e seu projeto de vida.

Uma história que também pertence à cidade

A trajetória da Canopi se confunde, em muitos aspectos, com a própria evolução de Wenceslau Braz. Enquanto o município ampliava suas atividades econômicas e fortalecia sua vocação agrícola, a cooperativa crescia ao lado dos produtores, acompanhando os desafios e as conquistas de uma região marcada pela força do trabalho.

Ter sido fundada por brazenses e manter sua matriz na cidade representa mais do que um vínculo geográfico. É a expressão de uma identidade construída ao longo de 27 anos, que mantém vivas as origens da cooperativa mesmo com sua expansão para outros municípios e regiões.

É também motivo de orgulho para Wenceslau Braz ver uma iniciativa nascida de sua própria comunidade conquistar novos espaços e contribuir para o fortalecimento do agronegócio além dos limites municipais.

Neste aniversário de 91 anos, a cidade celebra não apenas sua história, mas também as pessoas, instituições e empreendimentos que ajudaram a construir seu desenvolvimento. Entre essas trajetórias está a da Canopi, que transformou o cooperativismo em instrumento de crescimento e fez de suas raízes brazenses uma marca de sua identidade.

Ao homenagear Wenceslau Braz, a cooperativa reafirma seu reconhecimento à cidade que acolheu seus primeiros passos e seu compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento da agricultura, pela valorização dos produtores e pela prosperidade regional.

Porque existem histórias que crescem sem perder suas origens. Histórias que atravessam gerações, conquistam novos horizontes e continuam encontrando no lugar onde começaram a inspiração para seguir em frente.

Wenceslau Braz, 91 anos. Canopi, 27 anos. Duas histórias unidas pela força de sua gente, pelo orgulho de suas raízes e pela confiança em um futuro de novas conquistas.