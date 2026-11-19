Equipe da Farmavida homenageia Wenceslau Braz pelos 91 anos e reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Completar 91 anos é alcançar uma marca que carrega o significado de décadas de transformações, crescimento e conquistas. Na próxima quinta-feira (26), Wenceslau Braz celebra mais um aniversário, renovando as expectativas para o futuro e fortalecendo sua identidade no Norte Pioneiro do Paraná. Em homenagem a essa data especial, a Farmavida parabeniza o município e deseja que os próximos anos sejam marcados por desenvolvimento, prosperidade e, acima de tudo, muita saúde.

Para a Farmavida, o aniversário de Wenceslau Braz possui um significado especial. Foi no município que a empresa iniciou suas atividades, em 2009, encontrou oportunidades para crescer e consolidou sua presença no comércio. Desde então, são 17 anos acompanhando as transformações da cidade e contribuindo, por meio de sua atuação, para a qualidade de vida da população.

Cravada no coração da cidade, a Farmavida tornou-se um estabelecimento conhecido pelos brazenses e também por moradores de municípios vizinhos que passam pela cidade. Sua presença no comércio acompanha a dinâmica de Wenceslau Braz, município que reúne diferentes atividades econômicas e desempenha um importante papel na prestação de serviços à população regional.

Ao completar mais um ano, Wenceslau Braz também celebra sua capacidade de oferecer oportunidades para que empresas possam nascer, crescer e desenvolver suas atividades. Nesse cenário, a Farmavida reconhece a importância do município para sua trajetória empresarial e expressa sua gratidão pela oportunidade de fazer parte de seu desenvolvimento.

Pensar no futuro de um município significa considerar diferentes aspectos que influenciam diretamente a qualidade de vida. Desenvolvimento econômico, geração de oportunidades, educação e infraestrutura são fundamentais, mas a saúde ocupa uma posição indispensável na construção de uma cidade preparada para os desafios dos próximos anos.

Localizada no centro de Wenceslau Braz, a Farmavida integra o comércio brazense desde 2009, acompanhando o crescimento e o desenvolvimento do município. Foto: Divulgação

É justamente nesse segmento que a Farmavida desenvolve seu trabalho. Sob a responsabilidade do farmacêutico e proprietário, doutor Ricardo Villordo, o estabelecimento atua para além da comercialização de medicamentos, oferecendo atendimento especializado, orientações sobre o uso correto dos remédios e atenção às necessidades específicas de cada cliente.

Com profissionais capacitados e um ambiente acolhedor, a empresa busca contribuir para que a população tenha acesso a informações que auxiliem nos cuidados com a saúde e na utilização responsável dos medicamentos.

Essa atuação reforça a importância dos estabelecimentos farmacêuticos na estrutura de serviços de um município. Ao oferecer orientação profissional e facilitar o acesso aos medicamentos, esses empreendimentos também contribuem para o bem-estar coletivo.

Desde sua instalação em Wenceslau Braz, a Farmavida também enfrentou desafios que exigiram capacidade de adaptação, planejamento e responsabilidade. Entre as dificuldades estiveram os impactos econômicos provocados pela pandemia, período que trouxe mudanças significativas para o comércio e para o orçamento das famílias.

A chegada dos 91 anos representa também uma oportunidade de olhar para o futuro. Que Wenceslau Braz continue ampliando suas possibilidades de desenvolvimento, fortalecendo sua economia, recebendo novos investimentos e consolidando sua importância no cenário regional.

A Farmavida sente orgulho de ter escolhido Wenceslau Braz como endereço de sua trajetória empresarial e de compartilhar 17 dos 91 anos dessa caminhada.