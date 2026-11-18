DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Colégio Estadual Ary Barroso, de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, está mobilizando estudantes, familiares e a moradores para uma disputa que está acontecendo nesta quarta-feira (18), nas redes sociais. A instituição está nas oitavas de final do desafio virtual “Batalha Escolar”, promovido pela Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR), e enfrenta diretamente uma escola da Polícia Militar de Cornélio Procópio. A votação acontece pelo Instagram e termina às 20h.

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O desafio reúne instituições de ensino de diferentes regiões do Paraná em confrontos eliminatórios realizados por meio de enquetes nos stories do Instagram da federação. A cada etapa, duas escolas disputam a preferência do público, e aquela que conquistar mais votos válidos avança na competição. A instituição vencedora da grande final receberá um kit de materiais esportivos para utilização pelos alunos.

O Ary Barroso já superou a primeira etapa da competição e agora busca uma vaga nas quartas de final. O adversário desta quarta-feira é uma escola da Polícia Militar de Cornélio Procópio que, segundo informações repassadas pelo colégio de Wenceslau Braz, conquistou o título do desafio no ano passado.

Para participar, os moradores devem acessar o perfil oficial da FDE-PR no Instagram, seguir a página @fdepr e votar no Ary Barroso na enquete disponível nos stories. Cada voto válido representa um ponto para a instituição. Conforme o regulamento, somente são contabilizados os votos de usuários que seguem o perfil da federação.

A competição tem como objetivo promover a interação entre estudantes e atletas das instituições de ensino paranaenses, incentivando a participação das comunidades escolares ao longo de 2026.

Os confrontos acontecem às segundas e quartas-feiras, sempre por meio das redes sociais. Caso vença a disputa desta quarta-feira, o Ary Barroso avançará para as quartas de final e enfrentará outra instituição na próxima semana.

A escola reforça o pedido de apoio à população de Wenceslau Braz e de toda a região para conquistar a classificação. A votação permanece aberta somente até as 20h desta quarta-feira.