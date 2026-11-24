DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

A população dos Campos Gerais terá uma nova oportunidade de conhecer obras que representam diferentes expressões da arte contemporânea paranaense. Ponta Grossa recebe, no próximo dia 3 de dezembro, a exposição “Tempos Permeáveis: atravessamentos do acervo do MAC-PR”, promovida pelo Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC Paraná), com entrada gratuita.

A abertura está marcada para as 19h, no espaço localizado na Rua Augusto Ribas, nº 722, na região central do município. A mostra encerra a primeira etapa de circulação dos acervos do programa Museus Satélites, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC).

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população às exposições dos museus estaduais, anteriormente concentradas em Curitiba. Por meio do programa, acervos de quatro instituições culturais pertencentes ao Governo do Paraná circulam pelas oito macrorregiões do Estado, formando uma rede de programação contínua, com exposições e atividades educativas.

“O primeiro giro dos Museus Satélites evidenciou a potência do programa. A iniciativa representa uma nova era na museologia paranaense, com a presença dos museus em todo o Estado através de políticas de descentralização”, destacou a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

Além de Ponta Grossa, outras duas cidades paranaenses recebem novas exposições nesta etapa do programa. Em Pato Branco, a mostra do Museu da Imagem e do Som do Paraná apresenta objetos que marcaram a história da fotografia, do som e do audiovisual. Já em Cascavel, a exposição do Museu Alfredo Andersen reúne obras de cerâmica que integram o acervo da instituição.

Nos Campos Gerais, a chegada da exposição representa uma oportunidade de aproximar a população da produção artística paranaense, permitindo que moradores tenham acesso a obras dos acervos estaduais sem a necessidade de se deslocar até a capital.