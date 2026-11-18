DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - O Colégio Cívico-Militar Miguel Nassif Maluf, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, realizou nesta terça-feira (17) concursos com apresentações, canções e premiações nesta terça-feira (17). Ao longo da manhã e da tarde, cerca de 370 estudantes participaram de concursos de canção de pelotão e confecção de bandeiras, atividades que colocaram em destaque o trabalho coletivo desenvolvido pelas turmas.

A reportagem da Folha Extra acompanhou o evento, realizado em duas etapas, com aproximadamente 185 alunos em cada período. Na apresentação, as turmas organizaram seus pelotões, conduziram bandeiras confeccionadas pelos próprios estudantes e entoaram suas canções diante dos jurados. Depois de cada participação, os avaliadores atribuíram notas que definiram os vencedores das duas modalidades.

A proposta reúne práticas de cidadania e civismo com apresentações preparadas coletivamente pelos estudantes. Foto: Davi Martins/Folha Extra

De acordo com o diretor Rivail Lucas de Oliveira, a iniciativa tem uma particularidade: entre os colégios cívico-militares, a atividade é realizada apenas pela unidade de Wenceslau Braz, conforme informações da direção. A proposta reúne práticas de cidadania e civismo com apresentações preparadas coletivamente pelos estudantes, transformando o conteúdo trabalhado em sala em uma experiência diante da comunidade escolar.

Mais do que disputar troféus, os participantes precisaram se organizar para representar suas turmas. Na confecção das bandeiras, os alunos escolheram símbolos, cores e elementos ligados à identidade de cada grupo. O processo, desenvolvido nas aulas de Cidadania e Civismo, incentiva a criatividade, o planejamento, a escuta de opiniões e a divisão de responsabilidades.

Já as canções de pelotão exigiram concentração, coordenação e respeito ao ritmo coletivo. Durante as apresentações, os estudantes demonstraram o resultado dos ensaios e do trabalho em equipe, enquanto os jurados observavam o desempenho de cada turma. As atividades também procuram fortalecer valores como disciplina, união, respeito e participação.

“Hoje foi um dia muito especial e gratificante para nossa instituição. Mais do que uma competição, este evento representa a valorização dos princípios que norteiam a formação cívico militar: disciplina, respeito, união, civismo, comprometimento e espírito de equipe”, destacou Rivail.

O diretor também ressaltou a dedicação dos estudantes aos projetos propostos pela escola. Para ele, acompanhar o envolvimento das turmas é uma das principais recompensas da iniciativa. A premiação, nesse contexto, encerrou uma preparação que envolveu escolhas coletivas, ensaios e a participação de alunos de diferentes anos.

Estudantes do 9º A conquistaram dois troféus, sendo primeiro lugar na confecção de bandeiras e segundo na canção de pelotão. Foto: Davi Martins/Folha Extra

No período da manhã, o 9º A conquistou o primeiro lugar no concurso de bandeiras. O 3º A ficou em segundo, seguido pelo 2º B, em terceiro. Na disputa de canção de pelotão, a primeira colocação foi do 8º ano, com o 9º A em segundo e o 2º B em terceiro. Assim, o 9º A encerrou a manhã com dois troféus.

Turma do 8º ano comemora a conquista dos dois primeiros lugares nos concursos de canção de pelotão e confecção de bandeiras. Foto: CCM Miguel Nassif Maluf

À tarde, o 8º ano venceu as duas categorias: canção de pelotão e confecção de bandeiras. Na avaliação das canções, o 7º C ficou em segundo lugar, e o 7º B, em terceiro. Já no concurso de bandeiras, o 6º B conquistou a segunda posição, enquanto o 7º B completou o pódio.

A presença de representantes da Justiça, das forças de segurança, da educação e de outras instituições também marcou a programação. Os convidados participaram da avaliação das apresentações e acompanharam o trabalho dos estudantes. Para as turmas, apresentar as bandeiras e cantar diante desse público tornou a atividade uma ocasião de exposição dos projetos elaborados durante as aulas, dando significado concreto às propostas de cidadania e convivência escolar.

Entre os convidados que integraram o júri da manhã estavam o juiz substituto Heitor Nishizawa, o investigador da Polícia Civil Elcio Pinto Roque e o capitão Lúcio da Silva Dziuba, comandante da Segunda Companhia da Polícia Militar. Também participaram Cristiane Caporazo Barbosa, técnica dos colégios cívico-militares do Núcleo Regional de Educação, e Maria Aparecida Dias Santucci, diretora da Unopar.

Os convidados participaram da avaliação das apresentações e acompanharam o trabalho dos estudantes. Foto: Davi Martins/Folha Extra

A avaliação contou ainda com Alceu Oliveira de Almeida Júnior, proprietário e jornalista da Folha Extra; Emanuel Cavalar, representante da Casa Civil; professora Márcia Lima; Jaqueline Cristina, coordenadora pedagógica do CSTA; e o pastor Reinaldo Aparecido Miguel, da Igreja Experiências com o Criador.

Rivail fez um agradecimento especial a Francisco Matias Klosienski, proprietário da K2 Troféus, pela doação dos 12 troféus entregues aos vencedores. Ao final, as premiações deram visibilidade ao esforço das turmas, mas a mensagem da escola foi mais ampla: valorizar a participação de todos e transformar as apresentações em oportunidades de aprendizado, convivência e cooperação.