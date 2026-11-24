DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Com a proximidade das festividades de fim de ano e o aumento da movimentação no comércio, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) deu início à Operação Natal 2026. No Norte Pioneiro, o lançamento aconteceu na tarde desta segunda-feira (23), em Jacarezinho, e as ações serão desenvolvidas pelas equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar.

Realizada em todo o território paranaense, a operação tem como principal objetivo reforçar a segurança da população e dos comerciantes, intensificando o policiamento preventivo para coibir crimes contra o patrimônio, especialmente furtos e roubos.

O pagamento do 13º salário, a ampliação do horário de funcionamento do comércio, o início das férias escolares e as festividades natalinas estão entre os fatores que contribuem para o aumento da circulação de pessoas e dinheiro nesta época do ano.

Diante desse cenário, a Polícia Militar utilizará levantamentos estatísticos e análises criminais para identificar áreas com maior incidência de ocorrências e direcionar o efetivo policial aos pontos considerados prioritários.

Policiamento será intensificado nas áreas comerciais

Entre as estratégias previstas estão o emprego de equipes táticas, motocicletas e viaturas para ampliar a presença policial nas regiões comerciais dos municípios. A utilização do motopatrulhamento busca garantir maior agilidade no deslocamento das equipes em locais com trânsito intenso.

Também serão realizados bloqueios e fiscalizações de trânsito nos centros urbanos, além do reforço no policiamento em parques, praças e espaços que receberão apresentações culturais e eventos natalinos.

O trabalho de inteligência policial também será intensificado, com a coleta de informações para identificar possíveis atividades criminosas e prevenir delitos.

População receberá orientações de segurança

Além das ações ostensivas, a Polícia Militar pretende ampliar a comunicação com a comunidade, divulgando orientações preventivas de segurança durante as compras de Natal e incentivando a participação da população na prevenção de crimes.

A Operação Natal 2026 busca proporcionar maior segurança aos moradores, comerciantes e visitantes durante um dos períodos de maior movimentação econômica e social do ano.