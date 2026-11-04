Homicídio de vendedores de carros causa comoção em Carlópolis e região

Redação - Marcelo Aguiar

CARLÓPOLIS - Um crime daqueles que parece que só acontece em cidade grande abalou moradores da região do Norte Pioneiro. Dois homens que trabalhavam com a venda de veículos foram mortos a tiros na tarde desta terça-feira (03) vítimas de uma emboscada. Os corpos foram encontrados na zona rural de Sengés e as vítimas moravam em Carlópolis. O crime causou forte comoção no município. Duas mulheres acabaram presas.

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Aguinaldo Aparecido Alves Pérez, de 53 anos, era proprietário da loja de automóveis Guizão veículos, em Carlópolis. Já Rafael Soares Pereira, de 36 anos, mais conhecido como Rafael Zitto, era funcionário de Aguinaldo.

Nas redes sociais, amigos, familiares e moradores de toda região lamentaram a morte dos dois trabalhadores. “São duas pessoas que deixaram marcas que jamais serão esquecidas. Seus legados permaneceram vivos em nossos corações. Nossa eterna gratidão a Aguinaldo Perez e Rafael Zitto”.

A comissão organizadora da Frutfest, um dos maiores eventos da região, também lamentou a morte da dupla. “Nos despedimos de um homem que fez da Frutfest muito mais que uma festa, fez dela um sonho vivido com amor. Nosso querido Guizão foi vice presidente da comissão organizadora de 2024 a 2026, um homem trabalhador e de coração gigante. Se a FrutFest brilhou, foi por sua causa. Obrigado por tudo Guizão. Descanse em paz nosso eterno vice-presidente”.

Outro post nas redes sociais também lamentou a morte dos dois homens. “Hoje, nossos corações se entristecem diante da despedida de duas pessoas tão especiais: Rafael Zito e Guizão. Há despedidas que deixam um vazio impossível de explicar, saudades que palavras não conseguem traduzir e lembranças que o tempo jamais apagará”.

Relembre o crime

Conforme as investigações da Polícia Civil, as duas vítimas foram atraídas pela promessa de duas mulheres que iriam comprar uma caminhonete Fiat Toro. Com isso, os trabalhadores foram até a cidade de São José da Boa Vista para entregar o veículo. Quando chegaram ao local, uma das suspeitas saiu para dar uma volta e testar a caminhonete acompanhada de Rafael, mas voltou momentos depois sozinha.

Segundo as investigações, a suspeita teria dito a Aguinaldo que Rafael havia passado mal e ela o deixou no hospital. Com isso, Aguinaldo acompanhou a suspeita e também acabou desaparecendo.

Horas depois, equipes de socorro foram acionadas para prestar atendimento ao um homem que havia sido encontrado ferido na PR151, trecho que liga São José da Boa Vista a Sengés, próximo ao distrito de Reianópolis. Porém, quando chegaram ao local, os socorristas constataram que a vítima estava morta com ao menos dois ferimentos causados por tiros. Mais tarde, foi confirmado se tratar do corpo de Rafael.

O caso foi comunicado as equipes policiais da região que deram início a diligências para apurar o crime. Segundo relatos de testemunhas, a suspeita teria deixado a caminhonete para lavar em um lava car, sendo que o veículo tinha marcas de sangue. Em seguida, a mulher teria ido até a cidade de Wenceslau Braz para buscar seu carro, onde acabou sendo presa com sua parceira pela Polícia Militar.

Algumas horas após a prisão da suspeita, as equipes policiais também encontraram o corpo de Aguinaldo que foi localizado acerca de um quilômetro do local onde o corpo de Rafael estava. Os dois corpos foram recolhidos pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

Após a prisão das duas suspeitas de envolvimento com o crime, os policiais realizaram buscas na residência do casal em São José da Boa Vista. No local, foram encontrados aproximadamente R$ 15 mil em espécie, cerca de R$ 500 mil em cheques, uma motocicleta que havia sido roubada em Wenceslau Braz, munições, além de adesivos e camisetas com inscrições da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Penal.

Durante as diligências, as equipes policiais ainda constataram que as suspeitas já haviam tentado aplicar outros golpes, incluindo a compra de um veículo avaliado em quase R$ 80 mil que seria pago com cheques de terceiros.

Após a prisão, as duas mulheres de 27 e 30 anos foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos e veículos apreendidos para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.