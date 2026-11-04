Comissão organizadora confirma cancelamento de um dos maiores rodeios do Norte Pioneiro

Redação - Marcelo Aguiar

JOAQUIM TÁVORA - A Comissão Organizadora confirmou nesta quarta-feira (04) o cancelamento do 35º Rodeio Tavorense, um dos eventos tradicionais de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná. A festa estava programada para acontecer entre os dias 11 e 15 de novembro de 2026, reunindo atrações e atividades ligadas ao rodeio e à cultura sertaneja.

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O anúncio foi feito por meio de uma nota oficial divulgada pela organização. No comunicado, a comissão informou que buscou alternativas até o último momento para viabilizar a realização do evento, mas que as condições financeiras acabaram comprometendo a continuidade do planejamento.

Entre os motivos apresentados está a não formalização do convênio com a Secretaria de Estado do Turismo (SETU). Segundo a organização, a situação ocorreu durante o período de transição do Governo Estadual, impedindo a concretização do acordo esperado para auxiliar na realização da festa.

Outro fator apontado foi a instabilidade climática, que prejudicou a comercialização dos espaços destinados aos comerciantes. A combinação das dificuldades relacionadas ao convênio e à venda dos espaços comerciais comprometeu a viabilidade financeira do rodeio.

A comissão também agradeceu à Prefeitura de Joaquim Távora, aos patrocinadores, parceiros comerciais, colaboradores e à população pelo apoio durante a preparação do evento. No comunicado, os organizadores lamentaram a decisão e manifestaram a expectativa de retomar a festa em 2027.

Em um segundo comunicado, divulgado pela diretoria, também foi informado que os valores recebidos pela comercialização de camarotes e por meio de patrocínios serão integralmente devolvidos. A organização afirmou que entrará em contato individualmente com os responsáveis pelos camarotes e patrocinadores para prestar esclarecimentos e organizar os procedimentos de restituição.

O cancelamento encerra a programação da 35ª edição do Rodeio Tavorense para 2026, que tinha cinco dias de atividades previstas no calendário de eventos do município.