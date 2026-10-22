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Joaquim Távora é destaque do Ideb no Paraná liderando ranking do Ensino Médio

Município do Norte Pioneiro alcançou nota 6,4 em 2025; cidade também aparece entre os melhores resultados dos Anos Finais do Ensino Fundamental

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
22/10/2026 às 10h33
Joaquim Távora é destaque do Ideb no Paraná liderando ranking do Ensino Médio
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

JOAQUIM TÁVORA - O município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, alcançou o melhor resultado estadual no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2025 entre os municípios com notas divulgadas para o Ensino Médio. A cidade registrou índice de 6,4, conforme os dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O município também aparece entre os destaques dos Anos Finais do Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, com nota 6,9. O resultado coloca Joaquim Távora entre os melhores desempenhos do Paraná nessa etapa de ensino, atendida majoritariamente pela rede estadual.

No Ensino Médio, Novo Itacolomi, no Norte Central, ficou na segunda posição, com nota 6,3, seguido por Bom Sucesso do Sul, no Sudoeste, com 6,2. Laranjeiras do Sul e Terra Boa registraram 5,8, enquanto Manoel Ribas, São Miguel do Iguaçu, Sulina e Virmond alcançaram 5,7.

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o maior índice foi registrado por Grandes Rios, no Norte Central, com 7,5. Nova Aliança do Ivaí, no Noroeste, obteve 7,3, enquanto Virmond alcançou 7,0. Joaquim Távora dividiu a sequência das melhores notas com Tapira, ambos com 6,9.

Já nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, o destaque estadual foi Serranópolis do Iguaçu, no Oeste, com nota 9,1. Mercedes e São Manoel do Paraná registraram 8,6, seguidos por Atalaia e Janiópolis, com 8,5.

Os resultados mostram a presença de municípios de diferentes regiões entre os melhores desempenhos nas três etapas da Educação Básica. No Paraná, a rede estadual atende aproximadamente 1,1 milhão de estudantes distribuídos em 2.082 escolas.

Desde 2025, o Governo do Estado também ampliou o programa Educa Juntos, com materiais didáticos, recursos tecnológicos e formação continuada para professores das redes municipais.

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