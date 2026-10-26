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Mulher é brutalmente agredida pelo namorado no meio da rua em Joaquim Távora

Situação foi registrada por uma câmera de vigilância que flagrou o agressor chutando a cabeça da vítima; Polícia Civil investiga o caso

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - RPC
26/10/2026 às 17h09 Atualizada em 26/10/2026 às 19h12
Mulher é brutalmente agredida pelo namorado no meio da rua em Joaquim Távora
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

JOAQUIM TÁVORA - Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro na madrugada do último sábado (24). O crime foi registrado no município de Joaquim Távora, na região do Norte Pioneiro, e as cenas de violência foram registradas por uma câmera de vigilância.

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De acordo com as informações apuradas pelo programa Meio Dia Paraná, da RPC, um jovem de 33 anos agrediu com extrema violência a companheira, com a qual tem um bebê de oito meses, no meio da rua. A situação foi registrada por uma câmera de vigilância de uma casa vizinha que flagrou o suspeito dando chutes na cabeça da vítima que estava caída ao chão. Em seguida, a mulher também é arrastada pelos cabelos.

A equipe da Polícia Civil foi acionada para prestar atendimento a ocorrência. A vítima também instaurou um inquérito para investigar o caso. “Pelo que apuramos até agora, eles estavam em um processo de separação. A vítima teria ido até a residência do casal acompanhada de um tio para poder passar a noite no local. Porém, durante a madrugada, o suspeito chegou na residência e agrediu o tio da jovem que fugiu. Em seguida, começaram as agressões contra a vítima que levou chutes na cabeça e nos membros superiores, além de ser arrastada pelos cabelos, tudo isso no meio da rua”, comentou o delegado Luis Guilherme Pinhal.

Ainda segundo o delegado, foram realizadas diligências em busca do suspeito, mas até o fechamento desta edição ele não havia sido encontrado. O agressor deve responder pelos crimes de lesão corporal, violência doméstica e dano qualificado na residência.

O caso segue sendo investigado.

Foto: Divulgação.
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