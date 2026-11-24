O empreendimento foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e a Crzenge Incorporadora. Foto: Cohapar

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - O sonho da casa própria tornou-se realidade para mais 26 famílias de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, nesta terça-feira (24). Os novos moradores receberam as chaves dos imóveis do Residencial La Vita, empreendimento que contou com investimento total de R$ 5,4 milhões.

Das 26 unidades habitacionais entregues, 24 foram contempladas com subsídios do programa Casa Fácil Paraná, iniciativa do Governo do Estado que busca facilitar o acesso à moradia para famílias de menor renda. O empreendimento foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e a Crzenge Incorporadora.

Por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), responsável pela gestão do programa estadual, as famílias contempladas receberam um benefício de R$ 20 mil para reduzir o valor da entrada do financiamento imobiliário.

O auxílio é destinado a famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos e pode ser combinado com os descontos do programa federal Minha Casa Minha Vida, além da utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Moradias contam com infraestrutura e área de lazer

Localizado no bairro Parque Jandira, o Residencial La Vita é um condomínio fechado com imóveis a partir de 45 metros quadrados. Todas as unidades possuem dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha, lavanderia externa, jardim de inverno e vaga de garagem.

O residencial também dispõe de sistema de segurança e espaços de lazer, incluindo churrasqueira, gazebo, quadra esportiva e playground infantil.

Os financiamentos realizados pela Caixa Econômica Federal podem ser quitados em até 420 meses, com prestações mensais que variam entre R$ 900 e R$ 1,2 mil.

Programa já beneficiou mais de 140 mil famílias

Desde 2019, o programa Casa Fácil Paraná já beneficiou mais de 140 mil famílias paranaenses, considerando todas as modalidades da iniciativa habitacional.

Os interessados em adquirir a casa própria por meio do programa podem consultar os requisitos de participação, conferir os empreendimentos disponíveis e realizar o cadastro familiar pelo site oficial da Cohapar.