Adolescente é apreendido com R$ 2 mil em notas falsas compradas pela internet em Joaquim Távora

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (5), em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, após receber uma encomenda contendo R$ 2 mil em notas falsas. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar (PMPR), depois que o setor de inteligência dos Correios identificou uma remessa suspeita destinada a uma residência do município.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova, durante uma operação de entrega controlada. As equipes policiais acompanharam a chegada da encomenda e realizaram a abordagem do destinatário logo após o recebimento do pacote.

Segundo o delegado Luis Guilherme Almeida, responsável pelas informações da ocorrência, a investigação teve início a partir de um alerta emitido pelos Correios, que identificaram características suspeitas na correspondência.

“A diligência teve início após o setor de inteligência dos Correios identificar uma encomenda postal suspeita destinada a uma residência do município”, explicou o delegado.

Durante a abordagem, o adolescente admitiu aos policiais que havia adquirido as cédulas falsificadas pela internet e que elas estavam dentro da encomenda recebida.

Ao verificarem o conteúdo do pacote, os agentes encontraram 25 notas falsas, sendo 15 cédulas de R$ 100 e outras dez de R$ 50, totalizando R$ 2 mil em dinheiro falsificado.

O adolescente foi encaminhado à unidade policial, acompanhado de seu responsável legal, para a realização dos procedimentos cabíveis. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao crime de moeda falsa.

Polícia investiga origem das notas

A apreensão não encerrou as investigações. Conforme a Polícia Civil, as equipes trabalham agora para identificar a origem das cédulas falsificadas e descobrir quem teria intermediado o pagamento e o envio do material adquirido pela internet.

A investigação também busca esclarecer as circunstâncias da negociação que resultou na chegada das notas ao município de Joaquim Távora.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com informações sobre atividades criminosas por meio de denúncias anônimas. Os contatos podem ser realizados pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

Em situações de emergência ou quando um crime estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.