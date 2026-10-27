Polícia prende suspeito de agressão brutal contra namorada em Joaquim Távora

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JOAQUIM TÁVORA - A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta terça-feira (27), um homem de 33 anos suspeito de agredir violentamente a namorada em plena via pública, no município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. O caso aconteceu na madrugada de sábado (24), foi registrado por uma câmera de vigilância e provocou grande repercussão após a divulgação das imagens.

A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial expedido contra o investigado, que era procurado desde que as agressões foram denunciadas. Segundo o delegado Luis Guilherme Pinhal, responsável pelo caso, o homem é investigado por episódios de lesão corporal, dano qualificado e ameaça no contexto de violência doméstica.

Denúncia levou policiais até o suspeito

De acordo com a Polícia Civil, a equipe de investigação da Delegacia de Joaquim Távora recebeu informações de que o procurado havia entrado em um residencial localizado na região central da cidade.

Com base na denúncia, os investigadores se deslocaram até o endereço indicado para verificar a situação. Ao solicitarem a abertura do portão, os policiais localizaram o suspeito. Segundo o delegado, o homem se apresentou à equipe e se entregou sem oferecer resistência.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Joaquim Távora, onde foi interrogado na presença de seu advogado. Na sequência, foi conduzido à unidade da Polícia Penal em Carlópolis, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Relembre o caso

As agressões ocorreram na madrugada de sábado (24) e foram registradas por uma câmera de segurança instalada em uma residência próxima ao local.

As imagens mostram a vítima caída no chão enquanto é atingida por chutes na cabeça. Em outro momento, ela também é arrastada pelos cabelos.

Conforme as informações apresentadas anteriormente pelo delegado Luis Guilherme Pinhal, o casal estava em processo de separação e tem um bebê de oito meses.

Na ocasião, a mulher teria ido até a residência do casal acompanhada de um tio, com a intenção de passar a noite no imóvel. Durante a madrugada, o suspeito teria chegado ao local e agredido inicialmente o familiar da vítima, que conseguiu fugir.

Em seguida, o homem teria iniciado as agressões contra a companheira, atingindo a cabeça e os membros superiores da mulher, além de arrastá-la pelos cabelos em via pública.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil, que realizou diligências para localizar o suspeito até o cumprimento do mandado de prisão nesta terça-feira.

Com a prisão, o homem permanece sob custódia da Polícia Penal, enquanto as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Joaquim Távora.