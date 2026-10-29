Bairro de Joaquim Távora recebe obras de recuperação do asfalto

Redação - Marcelo Aguiar

JOAQUIM TÁVORA - O bairro Três Meninas, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, está recebendo obras de recuperação da pavimentação asfáltica. Os trabalhos já começaram e contemplarão todas as vias da localidade.

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Segundo a prefeitura, o bairro já conta com asfalto em todas as ruas, mas o desgaste do pavimento existente tornou necessária a realização de novas intervenções. A obra prevê a renovação da camada asfáltica para melhorar as condições de circulação de veículos.

A recuperação busca proporcionar mais segurança e conforto para motoristas e moradores, além de melhorar as condições de tráfego nas ruas do bairro.

Os serviços fazem parte das ações de manutenção da infraestrutura urbana de Joaquim Távora, com foco na recuperação de vias que apresentam deterioração do pavimento.