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Paraná entra em alerta máximo para temporais; Defesa Civil mobiliza equipes em todo o Estado

Previsão indica chuvas intensas, granizo e ventos que podem superar 100 km/h em áreas sob alerta vermelho entre quarta (4) e quinta-feira (5); Governo prepara estrutura para atender possíveis emergências

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO - DAVI MARTINS
04/11/2026 às 10h27
Paraná entra em alerta máximo para temporais; Defesa Civil mobiliza equipes em todo o Estado
Foto: Reprodução/RSN

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O Paraná está em alerta para a possibilidade de tempestades severas entre esta quarta-feira (4) e quinta-feira (5). A previsão de chuvas intensas, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo levou o Governo do Estado a mobilizar equipes de emergência e reforçar as estruturas de prevenção e resposta a desastres em todo o território paranaense.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), diferentes regiões do Paraná estão sob alertas laranja e vermelho, classificados como perigo e grande perigo. Nas áreas de maior severidade, as tempestades podem provocar acumulados superiores a 100 milímetros de chuva por dia, além de rajadas de vento que ultrapassam os 100 km/h.

A instabilidade está relacionada à intensificação de um sistema de baixa pressão atmosférica, à formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul e ao avanço de uma nova frente fria. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a combinação desses fenômenos favorece a ocorrência de tempestades em diferentes regiões do Estado.

A Defesa Civil Estadual encaminhou às administrações municipais o Boletim de Gestão de Riscos nº 047/2026, elaborado em conjunto com o Simepar. O documento indica risco alto e muito alto de ocorrências meteorológicas em grande parte do Paraná, especialmente entre a tarde desta quarta-feira e o início da manhã de quinta-feira.

Entre as regiões que exigem maior atenção estão Foz do Iguaçu, Cascavel, Francisco Beltrão, Campo Mourão, Guarapuava e União da Vitória. Nessas localidades, a previsão aponta condições favoráveis a tempestades intensas, com possibilidade de chuva volumosa em curto intervalo de tempo, granizo e rajadas severas de vento.

Norte Pioneiro também está em área de alerta

No Norte Pioneiro, a população também deve acompanhar as atualizações meteorológicas. A região aparece entre as áreas abrangidas pelos avisos de tempestade do Inmet, incluindo o alerta laranja, que prevê chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo.

Nessas condições, os temporais podem provocar queda de galhos e árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, alagamentos e dificuldades para motoristas que trafegam pelas rodovias da região.

Governo mobiliza equipes para possíveis emergências

Diante da previsão, o Governo do Paraná mantém mobilizadas as estruturas da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e de empresas responsáveis por serviços essenciais.

O Estado conta com dez Núcleos de Apoio Regional (NARs), além dos Gabinetes de Gestão Integrada Locais, coordenados pelo Corpo de Bombeiros, para agilizar o atendimento aos municípios que eventualmente sejam atingidos.

A Copel mantém aproximadamente 3 mil profissionais em prontidão para atuar em ocorrências relacionadas à rede elétrica. Já a Sanepar preparou geradores e bombas para preservar o abastecimento de água em situações de emergência.

O Governo também disponibilizou, por meio da Fomento Paraná, até R$ 75 milhões pelo Programa Paraná Recupera Emergencial, voltado ao apoio de pequenos e médios negócios que possam sofrer prejuízos em decorrência de desastres.

Defesa Civil orienta população a redobrar cuidados

A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem permanecer em áreas abertas durante tempestades, não procurem abrigo debaixo de árvores e mantenham distância de postes, placas e estruturas que possam cair com a força do vento.

Também é importante acompanhar os comunicados oficiais e evitar atravessar ruas ou estradas alagadas.

A população pode receber gratuitamente os alertas meteorológicos da Defesa Civil por mensagem de texto, enviando o CEP da residência para o número 40199.

Em situações de emergência, os telefones disponíveis são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Com informações da Agência Estadual de Notícias, Defesa Civil, Simepar e Inmet.

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