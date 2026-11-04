Suspeitas de matar vendedores de carros estavam com moto roubada em Wenceslau Braz

Redação - Marcelo Aguiar

WENCESLAU BRAZ - Equipes policiais recuperaram uma motocicleta tomada de assalto no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, no mês de setembro. O veículo foi encontrado na tarde desta quarta-feira (03) em São José da Boa Vista após a prisão de mulheres envolvidas em um latrocínio.

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Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, no dia 08 de setembro um mototaxista da cidade de Wenceslau Braz foi vítima de um assalto a mão armada. Segundo relatos da própria vítima, uma mulher solicitou uma viagem com destino a Santana do Itararé, mas no meio do caminho, sacou uma arma e roubou a Honda Bros.

Quase dois meses após o crime, a moto finalmente foi encontrada após um crime que chocou a região.

Policiais civis e militares realizaram buscas na casa de duas mulheres de 27 e 30 anos em São José da Boa Vista após dois vendedores de carros da cidade de Carlópolis serem mortos a tiros e os corpos encontrados em Sengés. Na residência das suspeitas de serem autoras do crime, entre outros objetos, os agentes encontraram a motocicleta que havia sido roubada em Wenceslau Braz.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para ser restituído ao proprietário. Já as suspeitas seguem presas pelo crime de latrocínio.

O caso segue sendo investigado.