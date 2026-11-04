Crianças são encontradas mortas dentro de carro no Norte Pioneiro

Crianças foram encontradas mortas dentro de um automóvel nas proximidades da ponte sobre o Rio das Cinzas. Foto: Cleverson Rodrigues

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Uma tragédia envolvendo duas crianças foi registrada na manhã desta quarta-feira (4), na região entre os municípios de Bandeirantes e Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. Um menino de aproximadamente 7 anos e uma menina de cerca de 1 ano foram encontrados mortos dentro de um automóvel nas proximidades da ponte sobre o Rio das Cinzas.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo comunicador Cleverson Rodrigues, o veículo, um Hyundai HB20 vermelho, foi localizado na rodovia que liga os dois municípios. As duas crianças estavam no interior do carro e já não apresentavam sinais vitais.

Segundo as informações iniciais atribuídas ao Corpo de Bombeiros, as vítimas apresentavam sinais de violência. Entretanto, as circunstâncias das mortes ainda não foram oficialmente esclarecidas e deverão ser investigadas pela Polícia Civil.

Ainda conforme as informações preliminares, o automóvel pertence a uma mulher residente no município de Arapongas, no Norte do Paraná, apontada como mãe das crianças. Ela teria se deslocado até a região de Bandeirantes e Itambaracá, mas não havia sido localizada até a divulgação das primeiras informações.

O veículo teria sido encontrado por um familiar, que se deparou com as crianças em seu interior.

As informações iniciais também apontam que os pais das vítimas seriam separados e que as crianças moravam com a mãe em Arapongas. O pai, residente em Itambaracá, estaria trabalhando no município de Umuarama no momento da ocorrência. Esses detalhes ainda dependem de confirmação oficial.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil foram mobilizadas para atender a ocorrência. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) também foram acionados para realizar os procedimentos periciais necessários.

Até o momento, não foram divulgadas informações conclusivas sobre o que provocou as mortes ou a possível motivação do ocorrido. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.

A Folha Extra acompanha o caso e atualizará as informações conforme novos detalhes forem confirmados.