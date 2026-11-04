Vendedores de Carlópolis mortos em emboscada em Sengés são identificados

Redação - Folha Extra

SENGÉS - Dois homens ligados ao comércio de veículos em Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná, foram encontrados mortos a tiros nesta terça-feira (3), em uma área rural de Sengés, nos Campos Gerais. As vítimas foram identificadas como Aguinaldo Perez, conhecido como “Guizão” e proprietário da loja de veículos, e Rafael Zitto, funcionário da revendedora de veículos.

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Segundo informações apuradas pela reportagem, os dois teriam viajado até São José da Boa Vista para negociar a venda de uma caminhonete Fiat Toro com uma mulher interessada na compra do veículo.

Durante a negociação, a suspeita teria saído para realizar um teste drive acompanhada de um dos vendedores, enquanto o outro permaneceu aguardando. Pouco tempo depois, ela teria retornado sozinha e informado que o funcionário havia passado mal e sido deixado em um hospital.

Diante da informação, o proprietário da revendedora também teria entrado na caminhonete com a mulher para procurar o funcionário. Depois disso, ele não foi mais visto.

Ainda conforme as investigações, a caminhonete foi deixada em um lava-rápido. A suspeita teria solicitado um mototáxi para seguir até Wenceslau Braz, onde buscaria seu próprio veículo.

Enquanto isso, equipes policiais foram acionadas após um homem ser encontrado ferido por disparos de arma de fogo na estrada que liga São José da Boa Vista a Sengés. Quando as equipes de socorro chegaram, a vítima já estava morta.

As buscas pelo segundo homem continuaram e, no fim da tarde, o corpo foi localizado em outro ponto da região. Os dois locais onde as vítimas foram encontradas ficavam a aproximadamente um quilômetro de distância um do outro, em uma área de mata na zona rural de Sengés, a cerca de 15 quilômetros da área urbana do município.

Duas mulheres são presas durante investigação

Após o desaparecimento dos vendedores e a localização da caminhonete, equipes da Polícia Militar realizaram diligências que levaram à prisão de duas mulheres nas proximidades do Auto Posto Fox Milenium, em Wenceslau Braz. As suspeitas moravam juntas em São José da Boa Vista.

A caminhonete Fiat Toro e o veículo utilizado por uma das mulheres foram apreendidos e encaminhados à delegacia.

Durante as diligências, policiais civis de Sengés, com apoio da Polícia Militar de São José da Boa Vista, também realizaram buscas na residência das suspeitas. No imóvel, foram encontrados aproximadamente R$ 15 mil em dinheiro e cheques que somariam cerca de R$ 500 mil.

Os policiais apreenderam ainda munições, camisetas com referências à Polícia Civil e à Polícia Penal, adesivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e uma motocicleta que havia sido roubada dias antes em Wenceslau Braz. A Polícia Civil também investiga uma possível participação das mulheres no roubo da motocicleta.

As duas suspeitas foram encaminhadas à delegacia e devem responder por duplo latrocínio consumado, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte. A investigação busca esclarecer a dinâmica dos assassinatos e identificar se outras pessoas participaram da ação.