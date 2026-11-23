Prefeitura de Sengés abre concurso para Guarda Civil Municipal com oito vagas imediatas e salário total superior a R$ 5 mil. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - A prefeitura de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, abriu concurso público para a Guarda Civil Municipal com oito vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A remuneração total chega a R$ 5.097,76 para jornada de 40 horas semanais. As inscrições seguem até 21 de dezembro, exclusivamente pelo site do Instituto UniFil, responsável pela organização.

O salário inclui vencimento básico de R$ 2.832,09, gratificação de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) de R$ 1.416,04 e adicional de periculosidade de R$ 849,63. A taxa de inscrição é de R$ 100, com pagamento permitido até 22 de dezembro.

Os candidatos precisam ter ensino médio completo, carteira de habilitação nas categorias A e B, idade entre 18 e 50 anos e altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens. Também são exigidas aptidão física e mental e idoneidade moral. O edital prevê reserva de vagas para mulheres, pessoas com deficiência e candidatos negros.

Pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre 23 e 27 de novembro por candidatos enquadrados nas condições previstas, incluindo inscritos no CadÚnico e determinados grupos de doadores e mesários.

A prova objetiva está marcada para 17 de janeiro de 2027, em Sengés. Serão 60 questões, distribuídas entre português, matemática, conhecimentos gerais e específicos. Para avançar, será necessário atingir pelo menos 50 pontos, sem zerar nenhuma disciplina.

Até 400 classificados poderão ser convocados para o teste de aptidão física, previsto para 7 de março. A etapa incluirá corrida de 12 minutos, teste de agilidade e exercícios de barra fixa ou isometria, conforme o sexo.

O processo também prevê avaliações antropométrica, psicológica, médica, odontológica e toxicológica, investigação social e curso de formação com duração aproximada de seis meses.

De acordo com o cronograma, a avaliação psicológica ocorrerá em abril e os exames médicos, odontológicos e toxicológicos em junho. Os participantes devem acompanhar eventuais atualizações nos canais oficiais da organizadora.

A divulgação do gabarito preliminar está prevista para 18 de janeiro, enquanto a homologação final é esperada em 22 de julho de 2027. O concurso terá validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período.