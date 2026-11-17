Nova etapa de pavimentação em concreto na estrada do Sobradinho integra sequência de obras de infraestrutura realizadas pela Prefeitura de Sengés. Foto: Divulgação/Prefeitura de Sengés.

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Sengés vive uma sequência de obras de infraestrutura que vem transformando estradas rurais, acessos industriais e vias urbanas. Nesta terça-feira (17), a prefeitura inicia novas etapas de pavimentação, ampliando os serviços que já provocaram interdições em diferentes pontos do município nas últimas semanas.

Uma das novas frentes contempla a estrada entre Erva Doce e Sobradinho, no trecho que vai da bifurcação próxima à Capela São João Batista até o acesso próximo ao Alagado do Rio Jaguaricatú. A via ficará interditada para execução de pavimento rígido em concreto armado.

Motoristas que seguem para o Alagado, a Cachoeira do Sobradinho, o Cânion do Jaguaricatú e propriedades da região deverão utilizar os desvios pelo Rancho Anselmo Jorge ou pela Fazenda WD, com entrada pela PR-239, após a Ponte Seca.

Outra intervenção começa na Rua João Paulo, no Distrito de Ouro Verde. A prefeitura informou que o tráfego permanecerá bloqueado durante a pavimentação em concreto, com passagem permitida apenas mediante autorização da fiscalização.

As novas frentes dão continuidade a um conjunto de melhorias em andamento. Há algumas semanas, a prefeitura iniciou uma série de obras. Em 3 de novembro, a Ponte da Barrinha, na Estrada da Barra, foi interditada para substituição da estrutura de madeira por aduelas de concreto armado. No dia 6, foi a vez da ponte da comunidade do Fábio Rego, próxima à antiga estação ferroviária, entrar em obras para receber estrutura semelhante.

A Estrada da Barra também passou por pavimentação rígida, com restrições de circulação no Distrito Industrial III e alterações no acesso à Área Industrial. Parte do trecho entre as empresas Senbra e Rio D’Ouro Papéis teve previsão de operação em meia pista, no sistema Siga e Pare.

Na zona rural, a concretagem da estrada do Bairro Erva em direção ao Cânion Jaguaricatú representa outro avanço. Segundo a administração municipal, é a primeira pavimentação em concreto de uma estrada rural de Sengés.

A prefeitura orienta motoristas a respeitarem a sinalização e utilizarem as rotas alternativas devidamente indicadas durante todos os trabalhos.