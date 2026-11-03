Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista

Da Redação – Folha Extra

Uma negociação envolvendo a venda de uma caminhonete Fiat Toro terminou com dois homens mortos e duas mulheres presas nesta terça-feira (3), em uma ocorrência que mobilizou equipes policiais nos municípios de São José da Boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro e nos Campos Gerais do Paraná. As vítimas seriam o proprietário e o gerente de uma loja de veículos de Carlópolis. O caso é investigado sob suspeita de latrocínio, roubo seguido de morte.

De acordo com informações apuradas com exclusividade pela reportagem da Folha Extra, os dois homens teriam saído de Carlópolis com destino a São José da Boa Vista para negociar a venda de uma Fiat Toro com uma mulher que havia demonstrado interesse na compra. As vítimas seriam ligadas à empresa Guizão Veículos, informação que ainda depende de confirmação oficial.

Conforme os relatos obtidos pela reportagem, após a chegada dos vendedores, a suposta compradora teria solicitado um teste de direção e saído com a caminhonete acompanhada do gerente da loja. Algum tempo depois, a mulher teria retornado sozinha ao ponto de encontro, onde o proprietário do estabelecimento aguardava.

Na ocasião, a suspeita teria informado que o gerente havia sofrido um mal súbito durante o trajeto e que, por esse motivo, teria sido deixado em um hospital. Diante da situação, o proprietário decidiu acompanhar a mulher para verificar o que havia acontecido com o funcionário. A partir daquele momento, os dois vendedores ficaram desaparecidos.

Corpos foram encontrados em rodovia e suspeitas acabaram presas

Ainda segundo as informações levantadas pela Folha Extra, após os acontecimentos, a mulher teria deixado a Fiat Toro em um lava-rápido. Paralelamente, equipes de socorro foram acionadas para atender uma ocorrência envolvendo um homem encontrado ferido nas proximidades da PR-151, na região de Reianópolis, distrito de Sengés, no trecho que liga o município a São José da Boa Vista.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida. Conforme informações preliminares, o corpo apresentava ao menos dois ferimentos aparentemente provocados por disparos de arma de fogo. A confirmação das causas da morte dependerá dos exames periciais.

Após deixar a caminhonete no estabelecimento, a suspeita teria solicitado um serviço de mototáxi para se deslocar até Wenceslau Braz, a aproximadamente 20 quilômetros de São José da Boa Vista, onde pretendia buscar seu veículo particular.

Nesse intervalo, a Polícia Militar já havia recebido informações sobre a ocorrência e iniciado diligências. Duas mulheres foram abordadas e presas nas proximidades do Centro Social de Wenceslau Braz, sendo uma delas apontada como a pessoa que teria participado diretamente da negociação da caminhonete.

As buscas pelo proprietário da loja, que permanecia desaparecido, continuaram durante a tarde. No fim do dia, as equipes policiais localizaram o segundo corpo na estrada entre Sengés e São José da Boa Vista, a aproximadamente um quilômetro do ponto onde a primeira vítima havia sido encontrada.

As duas mulheres foram encaminhadas à Delegacia da Polícia Civil de Wenceslau Braz. A caminhonete Fiat Toro envolvida na negociação e o veículo particular atribuído a uma das suspeitas também foram apreendidos para os procedimentos de investigação.

Embora as circunstâncias apontem para a possibilidade de latrocínio, ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica completa dos crimes, a motivação ou a participação individual de cada suspeita. Também não foi esclarecido se outras pessoas podem estar envolvidas.

A investigação deverá apurar como os dois vendedores foram mortos, o que ocorreu durante os deslocamentos e qual seria o destino pretendido para a caminhonete.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil. As informações apresentadas sobre a sequência dos acontecimentos são preliminares e poderão ser atualizadas conforme o avanço das apurações.