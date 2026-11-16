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Suspeita de matar vendedores de carros pode pegar até 60 anos de prisão

Investigação aponta que suspeita de 31 anos atraiu as vítimas com uma negociação de veículos, executou os dois a tiros e tentou levar uma caminhonete e uma SUV. Namorada foi inocentada pela Polícia Civil e não teria conhecimento do crime

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com PCPR
16/11/2026 às 10h12
Suspeita de matar vendedores de carros pode pegar até 60 anos de prisão
Foto: Divulgação.

Redação - Marcelo Aguiar

SENGÉS - A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o duplo latrocínio que vitimou dois vendedores de veículos na zona rural de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, no dia 3 de novembro. Uma mulher de 31 anos foi indiciada pelos crimes após a investigação apontar que ela atraiu as vítimas com uma falsa negociação de veículos, matou os dois a tiros e roubou dinheiro, joias e automóveis. O relatório final foi encaminhado ao Ministério Público no dia 12 de novembro.

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De acordo com a Polícia Civil, as investigações reuniram provas testemunhais e técnicas, incluindo dados telefônicos e telemáticos, imagens de câmeras de monitoramento e perícias nos locais, veículos e armas. Os levantamentos indicaram que a suspeita, moradora de São José da Boa Vista, manteve contato por aproximadamente seis dias com um vendedor de veículos de 36 anos, residente em Carlópolis.

A mulher já era cliente da loja e teria convencido o vendedor a levar uma Fiat Toro, avaliada em R$ 150 mil, até o distrito de Reianópolis, na zona rural de Sengés. O veículo estava acompanhado de um recibo de venda assinado em nome dela, e o pagamento seria realizado no momento da entrega.

Segundo a investigação, no dia do crime a suspeita tentou mudar o ponto de encontro para uma ponte sobre o Rio Jaguariaíva, na divisa entre São José da Boa Vista e Sengés. O vendedor não aceitou a alteração e manteve o encontro em Reianópolis.

Ao chegar ao local, a mulher descobriu que o vendedor estava acompanhado do proprietário da loja, de 53 anos, que também havia levado uma segunda caminhonete, uma Volkswagen Tiguan zero quilômetro, avaliada em aproximadamente R$ 300 mil.

Conforme a reconstrução policial, a suspeita entrou na Fiat Toro com o vendedor, simulando um teste de direção. A cerca de cinco quilômetros do ponto de encontro, ela efetuou pelo menos quatro disparos de pistola calibre 9 milímetros contra o homem, que morreu no local.

Depois, retornou ao distrito e convenceu o proprietário da loja de que o vendedor estaria passando mal, supostamente vítima de um infarto. A mulher o levou até uma área de mata e, a aproximadamente um quilômetro do primeiro corpo, efetuou pelo menos três disparos contra ele.

Após os assassinatos, a investigada levou a Fiat Toro para São José da Boa Vista e deixou o veículo em um lava-car. Em seguida, retornou de táxi a Reianópolis com a intenção de buscar a Tiguan. Segundo a Polícia Civil, ela retirou do interior do automóvel aproximadamente R$ 1,2 milhão em cheques e R$ 15 mil em dinheiro, além de correntes e pulseiras de ouro das vítimas. No entanto, deixou a SUV no local após levantar suspeitas do taxista.

A localização do segundo corpo foi possível por meio da análise de dados telemáticos. As informações foram compartilhadas com a Polícia Militar de São José da Boa Vista, que iniciou buscas pelo Peugeot branco utilizado pela suspeita. O veículo foi localizado em Wenceslau Braz, onde a motorista desobedeceu à ordem de parada. Para interromper a fuga, os policiais efetuaram disparos contra os pneus.

Na ocasião, a mulher estava acompanhada da namorada, de 27 anos. Ambas foram inicialmente presas em flagrante. Durante as diligências, policiais militares encontraram na residência da investigada uma motocicleta roubada, munições, carregadores, roupas com manchas de sangue, fotografias das duas mulheres vestidas com uniformes da Polícia Civil e um banner da Polícia Rodoviária Federal. A Fiat Toro também foi localizada e recuperada.

Com as suspeitas, foram encontrados cheques, dinheiro com manchas de sangue, joias, documentos pessoais e cartões bancários pertencentes às vítimas. Em interrogatório, as duas negaram envolvimento nos crimes.

A análise das provas, incluindo imagens de câmeras de segurança da residência das mulheres, levou a Polícia Civil a concluir que a investigada de 31 anos agiu sozinha. A namorada não teria participado nem conhecimento do planejamento dos assassinatos e, por isso, não foi indiciada.

A investigação também apontou que o objetivo da suspeita seria presentear a companheira com um veículo. Após a prisão, a Polícia Civil identificou ainda indícios de envolvimento da mulher em outros crimes, entre eles roubo de motocicleta, extorsão mediante uso de arma de fogo e furto de arma em São José da Boa Vista, além de um estelionato em Santo Antônio da Platina, onde ela teria trabalhado anteriormente como enfermeira do Samu e monitora do Depen na cadeia pública feminina.

A mulher permanece presa à disposição da Justiça e foi indiciada por duplo latrocínio, crime cuja pena pode chegar a 60 anos de reclusão.

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