Diante dos estragos, o prefeito Gerson Nunes reuniu representantes da administração municipal, da Defesa Civil e da Procuradoria para definir estratégias. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - As fortes chuvas registradas nas últimas semanas têm provocado transtornos aos moradores de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, especialmente aos agricultores e moradores da zona rural. Diante dos estragos, o prefeito Gerson Nunes reuniu representantes da administração municipal, da Defesa Civil e da Procuradoria para definir estratégias de recuperação das estradas e atendimento a possíveis ocorrências relacionadas aos eventos climáticos.

De acordo com o prefeito, praticamente todas as estradas rurais do município apresentam algum tipo de dano. Entretanto, a continuidade das chuvas e o excesso de umidade no solo têm dificultado o avanço dos trabalhos de manutenção e recuperação das vias.

Gerson destacou que o município dispõe de maquinários, materiais e planejamento para atender as comunidades rurais assim que as condições climáticas permitirem a realização dos serviços.

“Assim que o tempo melhorar, nós vamos atender toda a nossa zona rural. Vocês podem ficar tranquilos, que equipamentos nós temos de sobra, tem cascalho, a gente está programando tudo e nós vamos chegar lá”, afirmou o prefeito.

O gestor também ressaltou a importância das estradas rurais para o escoamento da produção agrícola e o abastecimento da população, reconhecendo as dificuldades enfrentadas pelos produtores diante das condições das vias.

Defesa Civil mantém equipes preparadas

Além da recuperação das estradas, a administração municipal está organizando medidas preventivas para atender possíveis ocorrências tanto na zona rural quanto na área urbana.

O guarda civil municipal e diretor operacional da Defesa Civil de Sengés, Vinicius Cleto, destacou a preocupação com a continuidade das instabilidades climáticas nos próximos meses, especialmente diante dos efeitos do fenômeno El Niño.

“A gente vai estar preparado, pronto para qualquer evento e qualquer problema. A Guarda Municipal e a Defesa Civil estão prontas para auxiliar”, declarou Cleto.

Segundo o diretor, a expectativa é de que o período de instabilidade climática se estenda até março de 2027, cenário que exige atenção e planejamento por parte das equipes municipais.

Município prepara possível decreto de calamidade

A Procuradoria-Geral de Sengés também acompanha os impactos provocados pelas chuvas e trabalha na elaboração de medidas jurídicas que poderão ser adotadas caso a situação exija intervenções emergenciais.

O procurador-geral do município, Evandro Souza, informou que uma minuta de decreto de calamidade já está preparada. Entretanto, a administração aguarda informações complementares sobre as medidas necessárias para a recuperação das estradas e os respectivos custos.

“A gente só está aguardando mais informações das medidas para a recuperação das estradas e, eventualmente, o custo disso”, explicou o procurador.

A preparação do documento busca garantir maior agilidade na adoção de eventuais medidas administrativas necessárias ao atendimento da população e à recuperação dos danos.

A administração municipal informou que continuará acompanhando as condições climáticas e os impactos das chuvas, mantendo as equipes mobilizadas para atender ocorrências e iniciar a recuperação das estradas rurais assim que houver condições adequadas para os trabalhos.