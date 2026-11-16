A mulher permanece presa à disposição da Justiça e, em caso de condenação, poderá receber penas que, somadas, chegam a 60 anos de reclusão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SENGÉS - Uma motivação surpreendente veio à tona com a conclusão das investigações sobre o duplo latrocínio que vitimou dois comerciantes de Carlópolis, no Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a mulher de 31 anos, indiciada pelos assassinatos, teria planejado os crimes para roubar uma caminhonete e presentear a própria namorada. A companheira, de 27 anos, não sabia do plano e teve sua participação descartada pelos investigadores.

O crime aconteceu no dia 3 de novembro, na zona rural de Sengés, nos Campos Gerais, e teve como vítimas Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53 anos, proprietário de uma revenda de veículos, e Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, funcionário do estabelecimento.

Conforme a investigação, a suspeita, moradora de São José da Boa Vista, manteve contato com o vendedor durante seis dias, demonstrando interesse na compra de uma Fiat Toro avaliada em aproximadamente R$ 150 mil. Como já era cliente da loja, conseguiu convencer o comerciante a levar o veículo até o distrito de Reianópolis.

O que parecia uma negociação comercial terminou em uma emboscada. Durante um suposto teste de direção, a mulher teria assassinado o vendedor com pelo menos quatro tiros de pistola calibre 9 milímetros.

Em seguida, retornou ao ponto de encontro e afirmou ao proprietário da loja que o funcionário estaria sofrendo um infarto. Ao acompanhar a investigada até uma área de mata, o empresário também foi morto, atingido por pelo menos três disparos.

A Polícia Civil concluiu que a mulher agiu sozinha. Imagens de câmeras de segurança foram fundamentais para descartar o envolvimento da namorada, que havia sido presa durante as primeiras diligências, mas acabou liberada.

Apesar de ambas terem negado participação nos crimes durante os interrogatórios, a principal investigada foi indiciada por duplo latrocínio.

O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público em 12 de novembro. A mulher permanece presa à disposição da Justiça e, em caso de condenação, poderá receber penas que, somadas, chegam a 60 anos de reclusão.