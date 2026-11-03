Publicidade

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti

Veículo atingiu a estrutura da unidade de saúde no bairro Capão Bonito na tarde desta terça-feira (3); prédio passará por avaliação

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Folha Paranaense
03/11/2026 às 15h41
Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Uma caminhonete Toyota Hilux invadiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro rural Capão Bonito, em Arapoti, na tarde desta terça-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 14h30 e provocou danos significativos à estrutura do prédio. O motorista foi o único ferido na ocorrência.

LEIA TAMBÉM - Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092

De acordo com informações confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o condutor recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital 18 de Dezembro. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

Com o impacto, a caminhonete atingiu parte da parede e estruturas metálicas da unidade, provocando a queda de materiais. A parte dianteira do veículo também ficou bastante danificada.

Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Saúde estiveram no local para atender a ocorrência. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras foi acionada para avaliar os danos estruturais e verificar as condições de segurança do prédio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que levou o motorista a perder o controle da caminhonete. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Foto: Divulgação PRE.
ACIDENTE DE TRÂNSITO Há 9 horas

Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092

Colisão ocorreu no perímetro urbano da rodovia, na tarde de domingo (1º). Motorista e passageira de um GM Corsa foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves

 A vítima foi identificada como Cineia Arruda dos Anjos Raysel. Foto: Reprodução/Arapoti 360
TRAGÉDIA Há 3 dias

Mulher é encontrada morta em Arapoti após dois dias desaparecida

Cineia Arruda dos Anjos Raysel, de 43 anos, estava desaparecida desde quinta-feira (29). Corpo foi localizado próximo ao local onde seu veículo havia sido encontrado; Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte

 Imagem ilustrativa. Foto: DCMais
TRÁFICO DE DROGAS Há 5 dias

Adolescente é apreendido com maconha e dinheiro em Arapoti

Durante a abordagem, a Polícia Militar também prendeu um jovem de 18 anos; menor contou à própria mãe onde escondia materiais utilizados para embalar drogas

 Foto: Divulgação.
EDUCAÇÃO Há 1 semana

Arapoti realiza Dia da Família na Escola com exposição de projetos educacionais

CMEIs Dona Nena e Helena Pavinski e Escola Municipal Telêmaco Carneiro receberam as famílias no sábado (25); outras instituições terão atividades nos dias 7 e 14 de novembro

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 2 semanas

Arapoti participa de encontro para reforçar acolhimento familiar de crianças e adolescentes

Roda de conversa em Ponta Grossa reuniu profissionais de diferentes municípios para compartilhar experiências e discutir práticas de proteção à infância e à adolescência

Arapoti - PR
Arapoti - PR
Notícias de Arapoti - PR
Ver notícias
Publicidade
Últimas notícias
LATROCÍNIO Há 53 minutos

Vendedores de Carlópolis são mortos após negociação de caminhonete em São José da Boa Vista
ED 3537-04-11-2026 Há 4 horas

ED 3537-04-11-2026
REFORÇO NA FROTA Há 6 horas

Ratinho Junior entrega 221 ônibus escolares a municípios do Paraná
CAMPOS GERAIS Há 7 horas

Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti
DESFECHO TRÁGICO Há 7 horas

Após quatro dias de buscas, homem é encontrado morto em São José da Boa Vista

Blogs e colunas
FLÁVIO MELLO
FLÁVIO MELLO Renato Nadalini Aguiar: a inquietude de um artista que merece ser ouvido
GIRO PARANÁ - ADI-PR
GIRO PARANÁ - ADI-PR 30 outubro – Coluna da ADI pelo Paraná
Isabella Sade
Isabella Sade 5 tendências de maquiagem do verão europeu que prometem ganhar espaço no Brasil
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Folha Extra - Todos os direitos reservados