Motorista fica ferido após caminhonete invadir posto de saúde em Arapoti

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Uma caminhonete Toyota Hilux invadiu a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro rural Capão Bonito, em Arapoti, na tarde desta terça-feira (3). O acidente aconteceu por volta das 14h30 e provocou danos significativos à estrutura do prédio. O motorista foi o único ferido na ocorrência.

LEIA TAMBÉM - Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092

De acordo com informações confirmadas pela Secretaria Municipal de Saúde, o condutor recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital 18 de Dezembro. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

Com o impacto, a caminhonete atingiu parte da parede e estruturas metálicas da unidade, provocando a queda de materiais. A parte dianteira do veículo também ficou bastante danificada.

Equipes da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Saúde estiveram no local para atender a ocorrência. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras foi acionada para avaliar os danos estruturais e verificar as condições de segurança do prédio.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o que levou o motorista a perder o controle da caminhonete. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.