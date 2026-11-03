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Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092

Colisão ocorreu no perímetro urbano da rodovia, na tarde de domingo (1º). Motorista e passageira de um GM Corsa foram encaminhados ao hospital com ferimentos leves

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação - Marcelo Aguiar
03/11/2026 às 14h26
Acidente entre carro e carreta deixa feridos na PR092
Foto: Divulgação PRE.

Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Um acidente envolvendo um carro e duas carretas deixou duas pessoas feridas na tarde deste domingo (1º), na rodovia PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais. A colisão foi registrada por volta das 17h40, na altura do quilômetro 218,3, no perímetro urbano da rodovia.

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De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um GM Corsa, com placas de Arapoti, seguia no sentido Calógeras–Arapoti quando se envolveu no acidente com duas carretas que trafegavam na direção contrária.

O motorista do automóvel, de 36 anos, e uma passageira, de 24, sofreram ferimentos leves. Ambos receberam atendimento e foram encaminhados ao Hospital de Arapoti.

Um dos caminhões envolvidos era um Mercedes-Benz 1630, com placas de Mirassol, no interior de São Paulo, conduzido por um homem de 34 anos. O segundo veículo era um Mercedes-Benz Actros 2546, emplacado em Rio dos Cedros, Santa Catarina, dirigido por um motorista de 47 anos.

Os dois caminhoneiros não sofreram ferimentos.

A Polícia Rodoviária Estadual classificou a ocorrência como um acidente de natureza complexa. As circunstâncias que provocaram a colisão entre os três veículos não foram detalhadas no relatório policial.

Foto: Reprodução/Redes Sociais
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