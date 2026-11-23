Duas garrafas e uma pedra foram arremessadas contra janelas da frente do templo, quebrando os vidros. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

QUATIGUÁ - A Igreja Presbiteriana Independente de Quatiguá, localizada no centro da cidade, foi alvo de vandalismo na madrugada de domingo (22). Duas garrafas e uma pedra foram arremessadas contra janelas da frente do templo, quebrando os vidros. Os danos foram descobertos pela manhã, quando integrantes da comunidade chegaram ao local para participar das atividades religiosas.

Em entrevista à reportagem, o pastor Alex Toledo Pereira relatou que os objetos foram lançados de fora para dentro da igreja. Segundo ele, duas janelas foram atingidas, mas não houve outros prejuízos identificados no imóvel.

“Graças a Deus foram só os vidros”, afirmou o pastor. Ele também contou que esta foi a primeira vez que a igreja sofreu uma ocorrência desse tipo, situação que surpreendeu a comunidade religiosa.

O responsável explicou que nenhuma câmera de segurança registrou a ação. O equipamento existente no templo estava com problemas no cartão de memória e, por isso, não foi possível obter imagens do momento em que as janelas foram quebradas. A igreja já avalia a aquisição de novas câmeras para reforçar a segurança do espaço.

Após a descoberta dos danos, os responsáveis conversaram com a polícia da cidade. Entretanto, conforme o pastor, não foi registrado boletim de ocorrência, uma vez que não existem imagens ou suspeitos identificados. Até o momento, portanto, não há informações sobre quem lançou os objetos contra o prédio.

Alex Toledo Pereira destacou que a comunidade considera o episódio uma ação de vandalismo, sem elementos que indiquem perseguição religiosa ou outra motivação específica. Para ele, o ato pode ter sido praticado por alguém de maneira inconsequente.

“Cremos que foi uma ação de vandalismo e não perseguição ou algo do tipo. Alguém inconsequente, mas Deus está no controle”, declarou.

Apesar do susto, o pastor ressaltou que os estragos ficaram restritos às duas janelas da parte frontal. A situação chamou atenção dos frequentadores que encontraram os vidros quebrados ao chegar à igreja na manhã de domingo.

Não há, segundo o relato apresentado à reportagem, identificação de responsáveis pelo ocorrido. O episódio aconteceu antes da chegada dos frequentadores e foi constatado somente na abertura do templo.