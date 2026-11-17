Segundo os moradores, as serpentes têm sido encontradas em áreas próximas às casas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Moradores do Jardim Aratinga II, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, estão preocupados com os frequentes aparecimentos de cobras nas proximidades das residências. Relatos encaminhados ao portal Arapoti 360 apontam que os avistamentos têm se tornado cada vez mais comuns no bairro, provocando apreensão entre as famílias, principalmente pelo risco de acidentes.

Segundo os moradores, as serpentes têm sido encontradas em áreas próximas às casas, aumentando o receio de encontros inesperados. A maior preocupação envolve crianças e animais domésticos, que podem acabar se aproximando dos répteis sem perceber o perigo.

Embora nem todas as espécies sejam peçonhentas, a dificuldade de identificar os animais representa um risco para quem tenta se aproximar ou manuseá-los. Até o momento, os relatos divulgados não informam quais espécies foram encontradas na região.

A presença desses animais em áreas habitadas exige atenção redobrada. Foto: Divulgação

Além das cobras, moradores também registraram a presença de outros animais silvestres, como porcos-espinhos e tatus, avistados recentemente nas proximidades das residências. Apesar disso, são as serpentes que mais têm provocado preocupação na comunidade, especialmente pela frequência dos encontros relatados.

A presença desses animais em áreas habitadas exige atenção redobrada. Em situações de encontro com serpentes, a orientação é manter distância, evitar movimentos bruscos e não tentar capturar, tocar ou matar o animal. O recomendado é afastar crianças e animais domésticos e procurar atendimento dos órgãos responsáveis pelo manejo da fauna silvestre.

Também é importante manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulhos e observar locais que possam servir de abrigo para animais. Essas medidas ajudam a reduzir situações de risco nas proximidades das moradias.

Em caso de picada, a vítima deve procurar atendimento médico imediatamente, sem utilizar torniquetes, realizar cortes ou aplicar substâncias sobre o ferimento.

Os relatos foram divulgados pelo Arapoti 360, que acompanha a situação e recebe registros encaminhados pela comunidade. Até o momento, não há informações sobre acidentes envolvendo moradores nem confirmação oficial de um aumento na população de serpentes no bairro.