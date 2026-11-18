Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti realizou, nesta terça-feira (17), o primeiro encontro com as famílias selecionadas para receber 40 unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida – FNHIS Sub-50. A reunião contou com representantes da administração municipal, da Caixa Econômica Federal e das equipes técnicas responsáveis pelo projeto.

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O encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e pela Divisão de Habitação, com a participação do secretário Leonardo Felipe de Matos, do chefe da Divisão de Habitação, André Alvarez, e da assistente social responsável pelo Trabalho Social, Karen Cristina de Souza Franco.

Também estiveram presentes os representantes da Caixa Econômica Federal, vinculados à Regional de Governo de Ponta Grossa (REGOV), Cleiton Felipe Veiga da Silveira e Denise Rocha Cardona Peixe.

Durante a reunião, foram apresentadas informações sobre as etapas de inscrição, seleção e hierarquização das famílias contempladas. As equipes também esclareceram dúvidas sobre o andamento do empreendimento, os procedimentos previstos e as próximas fases do programa habitacional.

Os representantes da Caixa destacaram o funcionamento do programa federal e a importância dos investimentos destinados à construção de moradias para famílias de baixa renda. O encontro também abordou os critérios utilizados no processo de seleção e a condução das etapas administrativas.

A equipe técnica da Divisão de Habitação, incluindo profissionais das áreas social e de engenharia, prestou orientações aos titulares selecionados. Também foi reforçada a necessidade de participação das famílias nas atividades de Trabalho Social previstas pelo programa.

O acompanhamento social deverá ocorrer durante os dois anos de execução das obras e nos três anos posteriores à entrega das unidades habitacionais. A proposta prevê atividades voltadas à organização comunitária, orientação às famílias e acompanhamento das condições de convivência no novo conjunto habitacional.

Participaram ainda do encontro o vice-prefeito Potinho, o engenheiro Jiovanny Marques Dorneles, Marisa Aparecida Almeida Ribas, coordenadora da Proteção Social Básica e dos serviços do CRAS, representando a Assistência Social, Ilane Goreski, coordenadora da Defesa Civil, integrantes do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, Leandro, representante da Secretaria de Planejamento, e o engenheiro José Mauro, da Secretaria Municipal de Infraestrutura.