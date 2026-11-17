Redação - Marcelo Aguiar

ARAPOTI - Morreu aos 52 anos o servidor público municipal Ilineu Aparecido da Silva, conhecido carinhosamente como "Neguinho", em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. A Prefeitura divulgou uma nota de pesar na noite desta segunda-feira (16), comunicando o falecimento e destacando a trajetória profissional do funcionário, que integrava o quadro municipal desde 1994.

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Ilineu trabalhava na função de serviços gerais e acumulava aproximadamente 32 anos de atuação no serviço público municipal. Ao longo desse período, participou das atividades e dos serviços desenvolvidos pela administração pública, prestando atendimento à população de Arapoti.

Na manifestação oficial, a Prefeitura lamentou a morte do servidor e destacou sua contribuição ao município durante mais de três décadas de trabalho.

“Su​​a trajetória e contribuição serão lembradas com respeito e gratidão”, afirmou a administração municipal na nota. A Prefeitura também manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Ilineu.

Conforme informações divulgadas pela Planaar Funerária, o velório teve início às 19h30 desta segunda-feira, na Capela do Cemitério Municipal de Arapoti.

O sepultamento está marcado para esta terça-feira (17), às 10 horas, no Cemitério Municipal de Arapoti.

Ilineu deixa familiares e amigos, além de uma trajetória de mais de três décadas de trabalho no serviço público municipal.